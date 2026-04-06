Повышение тарифов 'Укрзализныци' вынудит нас перевести грузы на автотранспорт, - Maersk Ukraine

Генеральный директор Maersk Ukraine Роман Колоянов заявил, что запланированное повышение тарифов на грузовые перевозки "Укрзализныцей" может привести к сокращению или полному прекращению контейнерных перевозок по железной дороге.

Речь идет об инициативе индексации тарифов на 37%, которую рассматривает "Укрзализныця". По словам Колоянова, это сделает железнодорожные перевозки неконкурентоспособными по сравнению с автотранспортом.

"Чтобы железнодорожные перевозки работали, они должны быть дешевле автомобильного транспорта. Это простая логистическая аксиома", - отметил он.

Видео дня

По его словам, в настоящее время стоимость перевозок по железной дороге уже приблизилась к автологистике, а на отдельных направлениях даже превышает ее. В случае дальнейшего роста тарифов компании будут вынуждены переориентировать грузопотоки.

"Любой дальнейший рост тарифов будет означать потерю грузопотока в пользу автоперевозчиков", - пояснил Колоянов.

Он также предупредил о негативных последствиях для инфраструктуры, в частности для сухих портов, которые могут потерять объемы обработки грузов.

В Maersk отмечают, что в случае повышения тарифов будут искать альтернативные решения для сохранения клиентов.

"Мы работаем в рыночных условиях, поэтому будем искать более дешевые альтернативы - и это будет автотранспорт", - сказал Колоянов.

В то же время он считает, что вместо индексации стоит рассматривать оптимизацию тарифов.

"Нужно не индексировать, а оптимизировать тарифы, чтобы сохранить грузопотоки", - считает он.

Колоянов признал, что железная дорога несет дополнительные расходы из-за войны, однако подчеркнул, что их перекладывание на бизнес может иметь негативный эффект для рынка.

"Это перекладывание ущерба, нанесенного войной, на потребителей. Нужно искать другие варианты компенсации", - подчеркнул он.

Maersk является одной из крупнейших контейнерных судоходных компаний в мире и активно работает на украинском рынке, в частности в сфере железнодорожной логистики контейнеров.

Как известно, "Укрзализныця" выступает с инициативой повысить тарифы на грузовые перевозки для покрытия убытков от пассажирских перевозок. В свою очередь, в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты заявили, что такое повышение приведет к потере $2,4 млрд валютной выручки, поскольку экспортеры будут сокращать производство, а также к сокращению ВВП на 96 млрд грн.

