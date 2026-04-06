Опасные заморозки накроют Украину уже этой ночью: температура упадет до -3° (карта)

В Украине объявлены I и II уровни опасности.

В Украине на 7 апреля объявили повышенный уровень опасности. Неблагоприятная погода ожидается уже в ближайшую ночь. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Ночью 7 апреля в западных, северных, большинстве центральных областей на поверхности почвы заморозки 0°...-3° (I уровень опасности, желтый)", – предупреждают синоптики.

Кроме того, в Закарпатской области ожидаются заморозки 0°...-3° в воздухе, что соответствует второму уровню опасности, оранжевому.

Также днем 7 апреля в западных областях будут порывы ветра 15-20 м/с.

Непогода накрывает Украину – уже есть первые последствия

Погода в Украине резко ухудшилась, как и прогнозировали синоптики. Первые последствия непогоды уже наблюдаются в западных регионах.

По сообщениям в соцсетях, в Ровенской области и Луцке прошел град, а в селе Хиночи сильный ветер повредил крышу местной школы.

В ближайшее время ожидается дальнейшее похолодание. Синоптик Наталья Диденко пояснила, что 6–7 апреля территорию Украины пересечет атмосферный фронт с дождями, после которого поступит более холодный воздух.

Уже 7 апреля большинство областей окажется в тылу фронта, поэтому днем температура снизится до +6…+9°. Лишь на юге и востоке будет несколько теплее, однако впоследствии похолодание дойдет и туда.

