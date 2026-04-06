Врач назвал странную причину, почему люди просыпаются в 3 часа ночи

Это связано с биологией человеческого тела.

Многие люди постоянно просыпаются посреди ночи - около 3 часов - и с трудом засыпают снова. Как пишет Mirror, психолог и специалист по медицине сна Майкл Дж. Бреус назвал весьма неожиданную причину, почему это происходит.

По его словам, люди часто просыпаются в 3 часа ночи по "естественной" причине. Все дело в изменении температуры тела во сне.

"Это связано с вашей биологией. Температура вашего тела постоянно повышается до 22:30, а затем начинает падать. Это падение – сигнал для вашего мозга о необходимости выработки мелатонина. Затем температура тела продолжает падать, падать и падать. Но в какой-то момент ваше тело должно нагреться, иначе вы получите переохлаждение. Это обычно происходит где-то между часом и тремя часами ночи, и все на земле, абсолютно все просыпаются", - рассказал он.

Большинство людей после этого переворачиваются и снова засыпают. Однако, если вам трудно снова заснуть после пробуждения, психолог сказал, что это может сигнализировать о бессоннице.

Ранее эксперт по сну рассказала о правиле сна "7:1", которое способн существенно продлить жизнь. Эта методика подразумевает получение как минимум семи часов сна и соблюдение регулярного времени отхода ко сну (в пределах строгого часового окна) не менее пяти ночей в неделю.

