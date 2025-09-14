Американский генерал говорит, что необходимо обеспечить обмен технологиями в этой сфере.

Украина стала мировым лидером в технологиях беспилотников и значительно опередила Соединенные Штаты Америки в этой сфере.

Такое заявление сделал спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине, генерал Кит Келлог во время конференции YES 2025. Он признал, что его страна "серьезно отстает".

"Мы отстаем, отстаем серьезно. Украинцы являются мировыми лидерами в технологиях дронов. Каждое время имеет свои главные активы. Когда-то это была артиллерия, когда-то авианосцы, а сейчас это дроны", – сказал генерал.

Видео дня

По словам Келлога, раньше не было такой угрозы с воздуха, и бронированные машины не имели верхней защиты. Теперь же ситуация совсем другая – артиллерийские системы и беспилотные системы могут поражать технику с любого направления.

Он акцентировал, что необходимо обеспечить обмен технологиями в этой сфере.

"Я был в командных центрах, наблюдал, как организована работа. Это выглядит со стороны как видеоигра: подстрелил танк, выпил колы. Это серьезно меняет уравнение на поле боя. Стоит отдать должное украинцам, они здесь многого достигли", – резюмировал Кит Келлог.

Война в Украине: вы могли это пропустить

Недавно состоялось заседание в формате "Рамштайн". Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина получит от партнеров две системы Patriot, самолеты Mirage, снаряды. Также говорили о реализации ряда мер военной поддержки.

Между тем в Аргентине допустили отправку своих войск в Украину, если получат соответствующий запрос. Отмечается, что страна имеет богатый опыт участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН.

Вас также могут заинтересовать новости: