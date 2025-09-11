Пока что цели визита спецпредставителя президента США в Украину неизвестны.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сегодня, 11 сентября, прибыл в Украину. Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на проинформированного собеседника.

Отмечается, что пока цели его визита неизвестны.

Напомним, что СNN со ссылкой на источник, знакомый с его поездкой, писало, что Келлог направлялся в Польшу в ночь на 10 сентября. Именно тогда произошла российская дроновая атака на страну.

"Ожидается, что он продолжит свой путь в Украину в ближайшие дни", - информировал источник издания.

Журналисты отмечают, что эта операция, которая состоялась в ночь на 10 сентября стала первым случаем применения НАТО огневых средств с начала войны в Украине. По словам официальных лиц, беспилотники были перехвачены польскими и голландскими истребителями при поддержке Италии, Германии и многонациональных сил НАТО.

Накануне в соцсети Х спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что массированная ракетно-дроновая атака, которую Россия осуществила ночью 7 сентября по украинским городам, сигнализирует о том, что она не хочет дипломатически прекращать эту войну.

"Россия, похоже, обостряет ситуацию, и самая большая атака за всю историю войны поразила офисы Кабинета Министров Украины в Киеве", - отметил Келлог.

Отметим, что последний раз Келлог был в Украине 24 августа. Тогда президент Владимир Зеленский наградил его орденом "За заслуги" І степени. Во время вручения награды президент поблагодарил Келлога за поддержку Украины.

