Тегеран опроверг заявление иранского депутата о том, что за уничтожение "Боинга" МАУ никого не арестовывали

Глава МИД Украины подчеркнул, что настаивает на доставке «черных ящиков» самолета в Украину.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Стороны обсудили, в частности, скандальное заявление иранского депутата Хассана Норузи в отношении авиакатастрофы рейса PS752.

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В начале апреля парламентарий заявил, что иранские военные в ситуации с уничтожением украинского авиалайнера в январе «действовали правильно». По его словам, в связи с этим инцидентом, вопреки официальным заявлениям, никого не арестовали.

Как сообщается на сайте МИД, в разговоре с Кулебой Министр иностранных дел Ирана отметил, что заявление одного из иранских депутатов, которое ранее возмутило общественное мнение в Украине, не соответствует действительности и официальной позиции Ирана и уже получило соответствующую правовую оценку. Он также напомнил, что ряд лиц уже были задержаны в ходе расследования.

Зариф также заверил Кулебу, что Иран стремится как можно быстрее расследовать трагедию, выяснить все ее обстоятельства, установить виновных в произошедшем и привлечь их к ответственности.

Глава МИД Украины подчеркнул, что настаивает на доставке, согласно Чикагской конвенции, «черных ящиков» в Украину, с последующим решением относительно места их расшифровки и исследования с участием стран, граждане которых погибли в результате трагедии.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Сначала в Иране заявляли, что причиной аварии стала техническая неисправность, но 11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь к ответственности виновных.

14 февраля министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не намерен отдавать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ, но и не может расшифровывать данные без участия заинтересованных сторон.