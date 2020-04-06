"Сделали свою работу хорошо": иранский депутат заявил, что сбивших "Боинг" МАУ военных не будут арестовывать

Парламентарий утверждает, что самолет "двигался подозрительно", и «по-видимому, попал под контроль Америки».

Иранские военные «действовали правильно» в ситуации с уничтожением украинского авиалайнера в январе, заявил представитель комитета иранского парламента по вопросам законодательства и юстиции Хассан Норузи (Hassan Norouzi). По его словам, в связи с этим инцидентом, вопреки официальным заявлениям, никого не арестовали.

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Как сообщает Al Arabiya, об этом Норузи рассказал в интервью Hamdeli daily.

«Вооруженные силы выполняли свои обязанности хорошо… Движение самолета было очень подозрительным», - заявил парламентарий.

Далее он сказал, что самолет якобы больше не контролировался диспетчерами, и «по-видимому, попал под контроль Америки». Норузи также отметил, что за неделю до инцидента "Боинг" приземлялся в Израиле.

«С учетом того, что самолет контролировался другими странами, наши вооруженные силы сделали свою работу хорошо», - заключил он.

Исходя из этого Норузи приходит к выводу, что арестовывать причастных лиц будет бессмысленно. Арестов среди военных, по его словам, не будет.

При этом ранее в Тегеране заявляли, что ряд причастных к уничтожению самолета лиц были арестованы.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Изначально в Иране заявляли, что причиной крушения стала техническая неисправность, но 11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь к ответственности виновных.

14 февраля министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не намерен отдавать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ, но и не может расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.