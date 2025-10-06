Обвинительный акт в уголовном процессе не является ни приговором, ни доказательством вины, его единственная функция - процессуально очертить границы обвинения. По требованиям ст. 291 УПК Украины он должен содержать изложение фактических обстоятельств, которые подтверждаются надлежащими доказательствами, имеющимися в материалах дела. Но в практике органов досудебного расследования утвердилась тенденция воспринимать сам факт составления обвинительного акта как подтверждение доказанности вины. Такой подход трансформирует акт из процессуального документа в инструмент формирования общественного мнения и создает риск подмены презумпции невиновности предположениями обвинения.

Концентрат фактов

Обвинительный акт в уголовном производстве имеет характер итогового документа досудебного расследования, однако его функция заключается не в установлении вины, а в формулировке обвинения. Документ составляется следователем и утверждается прокурором, а его содержание определяет границы судебного разбирательства. Следовательно, суд исследует не все собранные материалы расследования, а только по тем обстоятельствам, которые нашли отражение в тексте обвинительного акта. Это обусловливает ключевое значение качества данного процессуального документа.

Перечень сведений, которые должен содержать обвинительный акт четко определены статьей 291 УПК Украины, среди которых изложение фактических обстоятельств уголовного преступления, которые прокурор считает установленными, правовая квалификация уголовного преступления со ссылкой на положения закона и статьи (части статьи) закона Украины об уголовной ответственности, формулировка обвинения, сведения о потерпевшем и размер ущерба, причиненного уголовным правонарушением.

В свою очередь статья 290 УПК возлагает на сторону обвинения после признания собранных в ходе досудебного расследования доказательств достаточными для составления обвинительного акта и завершения досудебного расследования обязанность полного раскрытия материалов досудебного расследования стороне защиты.

Совокупность этих требований имеет целью предотвращения построения обвинительного акта на предположениях или оценочных суждениях. Изложение должны составлять фактические обстоятельства, подтвержденные надлежащими и допустимыми доказательствами, иначе об обоснованности обвинения не может быть и речи.

Таким образом, по закону обвинительный акт является концентрированным изложением доказанных фактов, что составляет основу для оценки судом обоснованности обвинения.

Но на практике, где закрытие производства до составления обвинительного акта и направления его в суд расценивается как институциональное поражение органа расследования, доказательный вакуум сторона обвинения нередко заполняет риторическим туманом - обобщенными формулировками, искусно имитирующими наличие доказательной субстанции, на самом деле являясь ее симулякром.

Именно такую практику можно наблюдать в так называемом "газовом деле" против народного депутата Ярослава Дубневича, где правоохранители собрали более 300 томов, но обоснованность обвинения вызывает сомнения.

Проблема реконструктивных формулировок

В "газовом деле" против народного депутата Ярослава Дубневича обвинительный акт характеризуется значительной детализацией описания организации масштабной схемы. Следствие квалифицирует действия обвиняемого как организацию (ч. 3 ст. 27 УК) завладения природным газом в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК) и легализацию доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК).

По версии стороны обвинения, предприятия, управлявшие двумя теплоэлектроцентралями на Львовщине, ежегодно подавали в НКРЭКУ недостоверные данные, что приводило к установлению заниженных тарифов на газ для производства тепловой энергии и завышение объемов газа в договорах с НАК "Нафтогаз Украины" по сравнению с реальными потребностями для этой цели. Часть полученного ресурса использовалась для производства электроэнергии, которая реализовывалась на рынке по коммерческим ценам. Следствие считает, что в результате создания такой документальной видимости государству в лице НАК "Нафтогаз Украины" нанесен ущерб в размере более 2,2 млрд грн из-за противоправного обращения природного газа в пользу предприятий - владельцев ТЭЦ.

Для подтверждения фабулы обвинения акт содержит развернутые схемы "бизнес-группы", описания связей между компаниями, а также ссылки на использование иностранных юридических инструментов (в частности трастовых структур на Кипре), которые использовались для прикрытия конторой Дубневича над активами. Обвинение делает вывод, что именно из приемной народного депутата осуществлялось централизованное управление объединением бизнесов, а Дубневич, несмотря на формальный отказ от доли в собственности после избрания в парламент, оставался фактическим руководителем группы, получал информацию о движении средств в группе и определял направления их использования

В то же время такое построение фабулы преимущественно основывается на описательных реконструкциях и логических предположениях, а не на прямых доказательствах конкретных действий обвиняемого. Структура фабулы обвинительного акта возведена не на фундаменте прямых доказательств, а на шатких описательных реконструкциях и логических допущениях, что создает лишь фасад доказанности. Наличие обобщенных формулировок вроде "делегировал полномочия", "определял механизм", "оставался фактическим руководителем" без документальных подтверждений не может считаться достаточным в смысле допустимости доказательств. Отсутствие протоколов допросов с прямыми указаниями, электронной переписки или подписанных документов свидетельствует о том, что реконструкция событий не подкрепляется фактическими носителями информации, а следовательно, вступает в конфликт с требованиями ст. 291 УПК Украины.

Таким образом, обвинительный акт оперирует категориями, создающими общую картину масштабной организованной схемы, однако не содержит надлежащих индивидуализированных доказательств участия круга конкретных лиц и в частности Дубневича.

Это приводит к риску подмены предмета доказывания описательными конструкциями ("narrativisation") вместо материально подтвержденных фактов, что противоречит как положениям национального процессуального права, так и стандартам "beyond reasonable doubt", закрепленным в практике ЕСПЧ.

Non sequitur как дефект доказывания

Одним из системных дефектов анализируемого обвинительного акта является использование логической конструкции non sequitur ("не следует"), когда из общих фактов корпоративного влияния делается вывод об организации преступления.

Так, в тексте обвинительного акта фигурируют формулировки вроде "делегировал полномочия", "делегировал управление", "определял общий механизм", "оставался фактическим руководителем", "маскировал осуществление управленческой деятельности". В конце концов следствие делает вывод, что "Дубневич Я.В. не просто организовывал совершение преступления, а выступал его ключевым инициатором и стратегом, контролируя каждый этап реализации преступной схемы". Эти фразы выполняют функцию описания ролей обвиняемого, что необходимо для квалификации по ст. 27 УК Украины (соучастие). Однако они не подкреплены документальными или процессуально зафиксированными доказательствами. Отсутствуют как протоколы показаний, где зафиксированы прямые распоряжения, так и электронная переписка или управленческие документы, свидетельствующие о его участии в конкретных действиях.

В результате доказательная конструкция имеет формальный характер. Обвинение исходит из наличия общего влияния политика на бизнес-структуру и делает автоматический вывод об организации преступления. Такой вывод не соответствует ни требованиям ст. 91 УПК Украины (обстоятельства, подлежащие доказыванию в уголовном производстве), ни критерию доказанности "вне разумного сомнения" (beyond reasonable doubt), устоявшемуся практикой ЕСПЧ (дела Козинец против Украины от 06.12.2007 (заявление №75520/01), Сергей Савенко против Украины" от 24.10.2013 (Заявление №59731/09).

Следовательно, в уголовном процессе силлогизм "контролировал - значит, организовал" является не просто ошибочным, а представляет собой классический non sequitur - интеллектуальную ловушку, подменяющую необходимость доказывания причинно-следственной связи удобной презумпцией вины. Она приобретает особую опасность тогда, когда используется в итоговом процессуальном документе, определяющем границы судебного разбирательства. Такие конструкции, переведенные в плоскость доказывания, не только ослабляют обоснованность обвинения, но и рискуют привести к фактической подмене правовых категорий предположениями.

Substitution thesis: подмена фактических обстоятельств оценочными предположениями

Еще одним характерным недостатком обвинительного акта по "газовому делу" является использование так называемой "подмены тезиса" (substitution thesis), когда фактические доказательства заменяются риторическими формулами о внутреннем психическом состоянии обвиняемого.

В частности, акт содержит стандартные конструкции вроде "осознавал", "намеревался", "решил", "принял решение", "принял решение". Эти формулировки подаются как установленные факты, хотя соответствующих подтверждений в материалах производства нет. Отсутствуют протоколы допросов с прямыми высказываниями, переписка или другие документы, которые могли бы фиксировать реальное намерение или принятие решений. Зато сторона обвинения предоставляет суду собственную интерпретацию внутреннего состояния лица.

Подобный подход вступает в противоречие с конституционными принципами. Так, ст. 62 Конституции Украины прямо запрещает основывать обвинения на предположениях. Умысел, как обязательный элемент субъективной стороны состава преступления, может и должен доказываться только на основании объективно зафиксированных данных (протоколов допросов, переписки, финансовых операций), подтверждающих направленность действий и внутреннее отношение лица к их совершению, а не через дерзкое декларативное описание стороной обвинения "осознавал" или "решил".

Практика ЕСПЧ также свидетельствует о недопустимости подмены доказательной базы оценочными суждениями стороны обвинения. В частности, в деле Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine (Заявление № 42310/04) Суд отметил, что государственные органы не могут строить обвинения на предположениях или узких интерпретациях, не имеющих объективного подтверждения.

Итак, вместо приведения подтвержденных доказательствами фактов, сторона обвинения в данном случае предлагает концептуальную интерпретацию намерений обвиняемого.

Такая практика оказывает опасное влияние на баланс процессуальных прав сторон, превращая обвинительный акт из концентрата доказательств в риторическую конструкцию.

Форма вместо содержания

Особого внимания в обвинительном акте заслуживает использование схем, диаграмм и других графических материалов. На первый взгляд, они создают впечатление системности и основательности изложенной доказательной базы. Однако в юридическом смысле подобные визуализации не составляют самостоятельного доказательства. Их функция - вспомогательная: облегчение восприятия и объяснение контекста, но не замена материальных данных.

Так, в обвинительном акте против Я. Дубневича приведены схемы, иллюстрирующие бизнес-структуру группы компаний, их связи и подчиненность. Но из этих связей не следует факт совершения преступления. В то же время акт не содержит надлежащих ссылок на документы или другие источники, которые подтверждали бы, что эти связи реализовывались в конкретных уголовно релевантных действиях (поручениях, заключенных договорах, выполненных финансовых операциях и т.д.), материалы дела также не содержат таких доказательств.

Таким образом, схема выполняет функцию объяснения, но не имеет доказательной силы. Перенос иллюстрации в плоскость доказывания является примером ошибки "form over substance": форма (визуально эффектная подача материала) подается как доказательство содержания (реального факта). С точки зрения процессуальной экономии, такая подача может оказывать значительное психологическое воздействие, но не приближает суд к истине.

Этот подход противоречит принципам уголовного процесса, в частности требованиям ст. 84, 85 УПК Украины, которые определяют допустимые источники доказательств. Схема или диаграмма сама по себе, без подтверждающей фактической базы, не может соответствовать критериям принадлежности и допустимости доказательств.

В международном праве аналогичная проблема трактовалась ЕСПЧ, который неоднократно подчеркивал, что "впечатление, созданное доказательствами", не может заменить "должным образом установленный факт" (см., например, Taxquet v. Belgium, дело № 926/05).

Поэтому использование графических материалов в качестве "псевдодоказательств" свидетельствует о риске подмены сущности форой. Это ослабляет процессуальное качество обвинительного акта, трансформируя его из концентрата верифицированных фактов в реконструкцию, стилизованную под научный анализ.

Фиктивный аргумент

Худший вариант возможных манипуляций - это искусственное создание оснований при отсутствии фактических данных.

Отдельного внимания требует способ определения ущерба в "газовом деле". Преступления по ст. 191 УК Украины отнесены к преступлениям против собственности, что предполагает наличие конкретного потерпевшего и реальных имущественных убытков. В исследуемом обвинительном акте прямо указано: "в уголовном производстве потерпевшие отсутствуют", "во время досудебного расследования гражданский иск не заявлялся". В то же время в самом акте утверждается, что "в результате совершенного Дубневичем Я.В. уголовного правонарушения причинены тяжкие последствия государственным интересам на сумму 2 155 606 858,57 грн".

Это утверждение не подтверждено финансовой отчетностью компании или процессуальным статусом потерпевшего.

НАК "Нафтогаз Украины" не получил соответствующего статуса в производстве, а официальные документы не содержат сведений о реальных убытках от описанных операций. Такой подход вступает в противоречие с элементами состава преступления по ст. 191 УК, ведь отсутствие потерпевшего и фактического имущественного ущерба означает отсутствие обязательных объективных признаков деяния.

Следствие, однако, применило расчетный метод: сравнило фактическую цену, уплаченную за газ, с условной ценой, которую предприятия "должны были бы" заплатить при другом сценарии использования ресурса. Разница провозглашена убытками. По сути, это пример фиктивного аргумента, когда вместо установления реального ущерба строится гипотетическая модель альтернативного развития событий и определяется упущенная выгода. Такая методология не соответствует принципу правовой определенности и требованиям ст. 62 Конституции Украины, которая запрещает основывать обвинения на предположениях.

Практика ЕСПЧ также подтверждает несостоятельность подобных конструкций. Суд неоднократно подчеркивал, что уголовная ответственность и санкции должны основываться на установленных фактах, а не условных сценариях или абстрактных расчетах.

Таким образом, в рамках "газового дела" наличие "убытков" было построено не на фактических данных, а на предположении относительно другого, желаемого для обвинения, экономического результата. Это является примером фиктивного аргумента (fictitious reasoning), который не может считаться надлежащим или допустимым доказательством в уголовном производстве. Подобная практика создает опасный прецедент, когда обвинение может удерживать дело только на основе гипотетических моделей без реального подтверждения материального ущерба.

***

Анализ обвинительного акта по так называемому "газовому делу" Ярослава Дубневича демонстрирует ряд характерных дефектов доказывания, которые могут иметь место при отсутствии надлежащей доказательной базы. Речь идет, в частности, об использовании логических конструкций, которые не вытекают из установленных фактов (non sequitur), подмене фактических обстоятельств оценочными предположениями (substitution thesis), применении формы вместо содержания (form over substance) и искусственном создании аргументов путем гипотетических расчетов (fictitious reasoning).

Все эти приемы не являются лишь риторическими недостатками - они прямо противоречат предписаниям ст. 291 УПК Украины, которая требует изложения именно фактических обстоятельств, подтвержденных доказательствами. Использование подобных конструкций трансформирует обвинительный акт из концентрата доказательств в документ, выполняющий скорее оценочную или политическую, чем процессуальную функцию.

Правовая опасность такой практики заключается в том, что уголовное преследование может быть инициировано без достаточных оснований - исключительно по мотивам политической целесообразности или экономической конкуренции. Это создает риск злоупотребления уголовным процессом и превращает его из гарантии справедливости в инструмент давления. В контексте верховенства права и практики ЕСПЧ подобные случаи отражают структурную проблему: отход от модели справедливого суда (ст. 6 Конвенции) и обесценивание конституционного принципа презумпции невиновности (ст. 62 Конституции Украины).

Таким образом, обвинительный акт как ключевой процессуальный документ должен основываться на доказательствах и фактах, а не на предположениях. Такая практика превращает обвинительный акт из процессуального документа в политический памфлет, призванный легитимизировать преследование еще до приговора суда. Это является прямой угрозой не только для презумпции невиновности, но и для самой идеи правосудия как рациональной, доказательной деятельности. Только при условии строгого соблюдения требований УПК и международных стандартов доказывания он может выполнять свое предназначение - быть процессуальной основой для объективного и справедливого судебного разбирательства. В целом, проблема, поднятая в "газовом деле", является не локальной, а системной.