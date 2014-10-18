Климкин: $30 млрд помощи от западных стран Украине не хватит

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин заявил в интервью немецкой газете Wirtschaftswochе, передает DW.DE.

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Министр отметил, что "на данный момент мы ожидаем сокращение валового национального продукта на 7-8%". По словам министра, в захваченном сепаратистами регионе экономика замерла, тогда как ранее Донецкая и Луганская области обеспечивали до 15% национального дохода. Еще более затруднительной, по его мнению, ситуация в Украине может стать, если Россия прекратит поставки газа.

"Немцы играют большую роль в финансировании помощи", - отметил глава украинского МИД. Он также уточнил, какой именно помощи ждет от Германии: "Мы нуждаемся в немецкой поддержке во внедрении европейских стандартов в управлении, в развитии современной налоговой системы, в борьбе против коррупции". Кроме того, Украине может пойти на пользу немецкий опыт в интеграции бывшей ГДР, например, в обновлении органов правопорядка и судопроизводства, добавил Павел Климкин.

Также министр подчеркнул, что цель Украины заключается в том, чтобы через 10 лет стать членом Евросоюза. "Если мы выполним наше "домашние задание", - убежден он, - то в 2020 году сможем подать заявку на вступление в ЕС, а еще через пару лет - вступить". Также министр иностранных дел подчеркнул, что аннексированный Россией Крым является частью Украины. "В этом не может быть никаких компромиссов - ни для Украины, ни для Европы", - подчеркнул Павел Климкин.