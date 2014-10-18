ООН увеличит помощь на восстановление Донбасса

В Программе развития ООН (ПРООН) в Украине объявили о намерении выделить 700 тысяч долларов США на финансирование проектов по восстановлению восточных регионов страны, пострадавших в результате конфликта.

Об этом сообщает пресс-центр ООН.

Согласно сообщению, средства будут направлены властям восьми районов, которые сейчас считаются относительно безопасными. Реципиенты будут отобраны на конкурсной основе.

В пресс-релизе ПРООН отмечается, что сегодня ситуация в Луганской и Донецкой областях - в центре внимания всего мира. Вооруженный конфликт нанес огромный ущерб экономике. Во многих районах разрушена социальная инфраструктура.

«Учитывая сложную ситуацию, мы пересмотрели наши планы и решили увеличить помощь, направленную на восстановление регионов и поддержку людей, оказавшихся в сложных условиях», - сообщила заместитель Постоянного Представителя Программы развития ООН в Украине Инита Паулович во время визита в город Северодонецк, что в 95 км от Луганска.

ПРООН совместно с Европейским союзом осуществляет в Украине проект «Местное развитие, ориентированное на общины». Именно в рамках этого проекта будут выделены средства в размере 700 тысяч долларов.

Ранее в ООН сообщили, что за неделю количество жертв конфликта в Донбассе выросло на 25 человек и достигло 3 тыс. 707 человек.