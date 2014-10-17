Порошенко призвал Швецию поддержать предоставление Украине безвизового режима
Президент Петр Порошенко призвал Швецию поддержать предоставление Украине безвизового режима.
Об этом он сказал во время встречи в Милане с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Стороны обсудили вопрос имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также программу украинских реформ.
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Президент Украины поблагодарил премьер-министра Швеции за новые инициативы правительства Швеции о предоставлении технической помощи украинским реформам.
Кроме этого, Петр Порошенко и Стефан Левен обсудили вопросы технического сотрудничества.
Президент Украины пригласил премьер-министра Швеции посетить Украину в удобное для него время. Шведский премьер пообещал обязательно рассмотреть это предложение.
Закликав Прем'єр-міністра Швеції Стефана Левена підтримати надання Україні безвізового режиму. pic.twitter.com/wj2eDixdHo
— Петро Порошенко (@poroshenko) 17 октября 2014