Порошенко призвал Швецию поддержать предоставление Украине безвизового режима

Об этом он сказал во время встречи в Милане с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном. Стороны обсудили вопрос имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также программу украинских реформ.

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Президент Украины поблагодарил премьер-министра Швеции за новые инициативы правительства Швеции о предоставлении технической помощи украинским реформам.

Кроме этого, Петр Порошенко и Стефан Левен обсудили вопросы технического сотрудничества.

Президент Украины пригласил премьер-министра Швеции посетить Украину в удобное для него время. Шведский премьер пообещал обязательно рассмотреть это предложение.