Задержанные во время столкновений под Радой активисты находятся в отделениях милиции - источник

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

"В частности, 21 задержанного доставили в Святошинское райуправление милиции, 16 - в Голосеевское", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 октября, в день Покрова Божией Матери Всеукраинское объединение «Свобода» провело в Киеве традиционный Марш славы героев. Активисты «Свободы» несколькотысячной организованной колонной прошли по улицам Киева к зданию Верховной Рады. Активисты пикетировали парламент с требованием признать ОУН и УПА воюющей стороной во Второй мировой войне. Акция «Свободы» прошла слаженно и спокойно.

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Тем временем, около 12.00, в ВР прибыла группа неизвестных людей в балаклавах на лицах и с флагами «Правого сектора». Эти люди бросили коктейли Молотова в здание Верховной Рады, а также петарды. Также они устроили стычки с правоохранителями.

В комментарии журналистам лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок выразил уверенность, что к провокациям возле ВР причастны «люди Медведчука» (имеется в виду экс-глава Администрации президента Леонида Кучмы Виктор Медведчук - УНИАН). Тягнибок также рассказал, что активисты «Свободы» окружили провокаторов и помогли таким образом работникам правопорядка задержать их.

Позже на сайте «Правого сектора» было размещено сообщение, что их активисты не принимают участия в мероприятиях возле здания парламента.

Как сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, в общем задержаны 50 участников провокаций у здания Верховной Рады.

В результате столкновений и провокаций пострадали 15 сотрудников милиции и 9 военнослужащих Национальной гвардии.