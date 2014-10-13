Срочники Нацгвардии под АП отказались покинуть Банковую (видеотрансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал солдатам срочной службы в присутствии прессы на Банковой.

"Давайте обращение, давайте донесем... И сегодня встретимся по этому поводу", - сказал Терещук.

В свою очередь солдаты-срочники сообщили, что они с улицы Банковой не пойдут, а также отказались от предложения направить представителей для переговоров. "Мы друг за друга", - сказал один из срочников.

Вместе с тем нацгвардейцы отметили, что они понимают, что эта акция никому не выгодна. Таким образом они пытаются объяснить, что не нарушают порядок.

Читайте такжеОколо 300 срочников Нацгвардии пикетируют АП с требованием демобилизации"Я сейчас иду общаться и советоваться, каким образом (этот вопрос можно решить)...", - добавил Терещук, не уточнив, с кем именно будет решать. Он сказал, что это служебный вопрос.

Как сообщал УНИАН, около 300 срочников Национальной гвардии проводят митинг под Администрацией президента Украины с требованием демобилизации и возвращения домой.

При этом бойцы Нацгвардии опровергают сообщения в отдельных СМИ, что причиной того, что они оставили часть в Новых Петровцах под Киевом, является невыплата зарплаты.

Количество митингующих растет. Подходы к АП охраняет кордон милиции.