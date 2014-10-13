СМИ: Группа срочников Нацгвардии закрыла командиров и пошла на акцию протеста в Киев

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в руководстве Нацгвардии.

Колонна выдвинулась на администрацию президента, скандируя лозунги против Петра Порошенко.

По данным источника, перед этим бойцы Нацгвардии в течение четырех суток требовали выплатить им денежное содержание, которое они длительное время не получали.

Также нацгвардейцы требовали, чтобы им выдали зимнюю форму и экипировку и обращались с ними "как с людьми, а не со скотом".

Солдаты намерены добиваться от президента увольнения командиров воинской части, допустивших подобное положение дел.

Читайте такжеДо 10 октября Нацгвардию полностью обеспечат теплой одеждойПеред тем, как покинуть пределы части, бойцы заперли командиров в хозяйственных помещениях.

Офицеры, выбравшись, пытались догнать бойцов и отговорить их от похода на Киев, но безуспешно, отмечает источник.

Между тем, командование Национальной гвардии официально сообщило, что "проводит переговоры с группой военнослужащих срочной службы, вышедших на акцию протеста в одной из частей под Киевом".

"Военнослужащие срочной службы, которые отслужили отведенный срок, требуют демобилизации. В настоящее время между сторонами продолжается переговорный процесс с целью урегулирования конфликтной ситуации", - говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии, обнародованном 13 октября.

Также в пресс-службе отмечают, что руководство Нацгвардии разъясняет военнослужащим позицию государства по поводу отсрочки демобилизации и "последствия организации данной акции", не уточнив, о какой позиции государства и последствиях идет речь.

Напомним также, что 13 октября президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду кандидатуру командующего Национальной гвардией Степана Полторака на пост министра обороны.