Избитого в Одессе Шуфрича возил автобус местного поставщика "титушек"

Об этом в своем Facebook написала журналистка Вера Запорожец.

"Наблюдательные люди заметили, что Шуфрича в Одессе возил тот же микроавтобус, что и привез титушек 19 февраля, когда избили журналистов под ОГА. О том, что поставлять титушек Скорику помогал Дмитрий Копылов по кличке "Кобыла", я писала ещё в феврале . Это бывший милиционер, который владеет охранным агентством "Патриот". Недавно Приморский суд прекратил над ним судебный процесс (по срокам давности), где он обвинялся в нанесении тяжких телесных, нанесенных собственной жене", - пишет журналистка.

Читайте такжеВ Одессе открыли производство по факту избиения ШуфричаОна сообщает, что вчера Копылов подъезжал и осматривался возле здания, где должна была проходить пресс-конференция Шуфрича.

"Я обратила на это внимание нескольких людей, но ПС слишком молоды, чтобы знать тех, с кем мы боремся несколько лет. А под ОГА Шуфрича охраняли личные телохранители Копылова, которых я не раз с ним видела", - отметила Запорожец.