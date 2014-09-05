Азербайджан выразил поддержку территориальной целостности Украины

Об этом в Харькове во время экономического форума “Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы” заявил посол Азербайджана в Украине Эйнулла Мадатли.

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"Азербайджан всегда поддерживал территориальную целостность Украины. И на Генеральной ассамблее ООН мы поддержали территориальную целостность Украины, и мы хотим, чтобы Украина как можно скорее восстановила свою территориальную целостность", - сказал посол.

Он подчеркнул, что правительство Азербайджана уделяет значительное внимание поддержке и развитию двусторонних отношений с Украиной.