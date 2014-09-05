Азербайджан выразил поддержку территориальной целостности Украины
12:49, 05 сентября 2014Политика
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Азербайджан всегда поддерживал территориальную целостность Украины, и выступает за развитие двухсторонних отношений с украинской стороной.
Азербайжан поддержал территориальную целостность Украины / фото lenta-ua.net
Об этом в Харькове во время экономического форума “Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы” заявил посол Азербайджана в Украине Эйнулла Мадатли.
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"Азербайджан всегда поддерживал территориальную целостность Украины. И на Генеральной ассамблее ООН мы поддержали территориальную целостность Украины, и мы хотим, чтобы Украина как можно скорее восстановила свою территориальную целостность", - сказал посол.
Он подчеркнул, что правительство Азербайджана уделяет значительное внимание поддержке и развитию двусторонних отношений с Украиной.
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