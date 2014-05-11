Олланд в Азербайджане осудил псевдореферендум на Донбассе

19:58, 11 мая 2014
Политика
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Президент Франции Франсуа Олланд в воскресенье осудил проведение так назывемых референдумов на юго-востоке Украины, назвав их недействительными.

Олланд в Азербайджане осудил псевдорефенрендум / Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению французского лидера, голосование в Донецке и Луганске «не имеет смысла» и единственные выборы, которые признает страна - это выборы президента Украины 25 мая.

Читайте такжеНи одна страна не признает этого позора - Порошенко о псевдореферендумеЗаявление Олланда прозвучало во время визита в Азербайджан.

Ранее о непризнании референдумов заявила представитель госдепа США Джен Псаки.

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