Олланд в Азербайджане осудил псевдореферендум на Донбассе

Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению французского лидера, голосование в Донецке и Луганске «не имеет смысла» и единственные выборы, которые признает страна - это выборы президента Украины 25 мая.

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