Олланд в Азербайджане осудил псевдореферендум на Донбассе
19:58, 11 мая 2014Политика
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Президент Франции Франсуа Олланд в воскресенье осудил проведение так назывемых референдумов на юго-востоке Украины, назвав их недействительными.
Олланд в Азербайджане осудил псевдорефенрендум / Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению французского лидера, голосование в Донецке и Луганске «не имеет смысла» и единственные выборы, которые признает страна - это выборы президента Украины 25 мая.
Читайте такжеНи одна страна не признает этого позора - Порошенко о псевдореферендумеЗаявление Олланда прозвучало во время визита в Азербайджан.
Ранее о непризнании референдумов заявила представитель госдепа США Джен Псаки.
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