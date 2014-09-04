Кэмерон и Обама: Мы не позволим варварам-убийцам запугать нас - The Times

Статья была опубликована в британской газете The Times.

Когда в последний раз представители стран-членов НАТО встречались в Великобритании в 1990 г., это был конец холодной войны. Тогда как Маргарет Тэтчер и президент Джордж Буш-старший пообещали продолжать держаться вместе, многие могли подумать, что новая эпоха мира и процветания должна была сделать этот великий альянс, обеспечивающий безопасность, менее актуальным. Но сегодня НАТО играет более важную роль для нашего будущего, чем когда-либо.

Мы встречаемся в момент, когда мир сталкивается со многими опасными и эволюционирующими вызовами. На востоке Россия «порвала свод правил» незаконной, самопровозглашенной аннексией Крыма и наличием своих войск на украинской земле, угрожающих суверенному национальному государству. На юге существует дуга нестабильности от Северной Африки и Сахеля до Ближнего Востока. Развитие технологий и глобализация, помимо всех их преимуществ и возможностей, которые они предлагают, отдали власть, раньше предназначавшеюся только государствам, в руки отдельных личностей, увеличивая потенциал террористов наносить вред. Чрезвычайно подлые убийства двух американских журналистов боевиками Исламского государства Ирака и Леванта являются лишь последними свидетельствами жестокого и губительного экстремизма, который убивает без разбора и несет в себе угрозу распространения терроризма за рубежом.

Есть люди, которые говорят, что мы не должны вмешиваться в борьбу с этими угрозами. Есть и те, кто сомневаются, что НАТО способно адаптироваться к встрече с вызовами, которые перед нами стоят. Очень важно с нашей стороны открыто возразить тем, кто так считает.

Во-первых, те, кто хотел бы, чтобы мы следовали принципу изоляционизма, неправильно понимают природу безопасности в XXI веке. События в других частях мира, в частности в Ираке и Сирии, представляют угрозу для безопасности и в наших странах.

И НАТО – это не просто союз друзей, которые приходят на помощь друг другу в случае необходимости. Этот альянс основывается также на национальных интересах. Будь то бесконтрольная агрессия в регионе или перспектива того, что иностранные боевики могут вернуться из Ирака и Сирии и представлять угрозу для наших стран, – проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, угрожают безопасности граждан Великобритании и США, а также других государств. Наши страны всегда полагали, что мы живем более благополучно и безопасно, когда мир более благополучен и безопасен. Поэтому перед нами стоит серьезная задача – обеспечить все условия для того, чтобы наши дети росли в мире, где не похищают школьниц, женщин не насилуют во время конфликтов, а семьи не убивают за веру или политические убеждения. Вот почему мы ликвидировали ключевых членов «Аль-Каиды» и поддержали афганский народ. Вот почему мы не отступим от нашего решительного намерения противостоять ИГИЛ. Если террористы думают, что мы ослабнем перед лицом их угроз, они сильно ошибаются. Такие страны, как Британия и Америка, не позволят варварам-убийцам себя запугать. Мы более прямо будем защищать наши ценности, не в последнюю очередь потому, что мир, где больше свободы, – один из фундаментальных элементов нашего способа обеспечить безопасность наших народов.

Во-вторых, мы считаем, что НАТО способно адаптироваться, чтобы ответить на новые вызовы. Вполне ясно, какие изменения нам нужны. В момент, когда Россия пытается под дулом пистолета заставить суверенное государство отказаться от его права на демократию, мы должны поддержать право Украины принимать решения о ее собственном демократическом будущем, а также продолжить прилагать усилия по увеличению возможностей Украины. Мы должны использовать наши вооруженные силы, чтобы гарантировать постоянное присутствие в Восточной Европе, четко дать понять России, что мы всегда будем соблюдать наши обязательства по коллективной обороне, предусмотренные 5 Статьей.

Мы также должны подкрепить эти цели созданием многонациональных сил быстрого реагирования, которые могут быть развернуты в любой точке планеты в кратчайший срок. Все это требует дополнительных инвестиций от стран-членов НАТО в обеспечение необходимых возможностей.

Только 4 государства-члена НАТО, в том числе Британия и Америка, выполняют план, выделяя 2 % от ВВП на оборону, а другие государства должны немедленно активизировать свои усилия для достижения этой цели. Это станет мощным сигналом для тех, кто угрожает нам, и даст понять, что наша коллективная решимость сильна, как никогда. Хотя очень важно дать решительный ответ, обеспечив безопасность, мы не можем полагаться только на нашу военную силу. Мы должны использовать все ресурсы, имеющиеся в нашем распоряжении: военные, экономические и политические.

Террористы благоденствуют на почве политической нестабильности. Поэтому мы должны инвестировать в построение свободных и открытых обществ, в том числе в создание правительства Ираке, которое по-настоящему будет представлять интересы всех меньшинств, объединяя иракцев – суннитов, шиитов, курдов, христиан и других. Когда угрозы нашей безопасности все большей исходят извне границ НАТО, мы должны построить еще больше партнерских отношений с теми, кто разделяет наши ценности и хочет, чтобы мир был толерантным и мирным. В том числе мы должны поддерживать наших партнеров, которые воюют с ИГИЛ на местах, как мы это уже делаем, увеличивая поддержку курдских и иракских сил, обеспечивающих безопасность. И мы должны использовать наш опыт для обучения и консультирования сил в других местах, будь то в Грузии или на Ближнем Востоке, увеличивая их возможности и помогая им справиться с угрозами местного масштаба.

Следует также сотрудничать с международными организациями, такими как ОБСЕ, чтобы обеспечить соблюдение демократических норм, и именно поэтому они были приглашены на наш саммит. И мы должны признать, что можем и должны использовать все рычаги, в том числе вне альянса, такие как экономическое давление, которое сейчас оказывается на экономику России.

Когда мы действуем сообща, мы сильнее, будь то сопротивление России или противостояние ИГИЛ. Таким образом, сегодня в Ньюпорте мы должны вместе вернуть ту решимость, которая вдохновила отцов-основателей НАТО. Поскольку на саммите представлено более 60 стран, мы можем встроить этот благородный альянс трансатлантических государств в более эффективную сеть безопасности, способствующей укреплению стабильности во всем мире. Британия и США будут и дальше продолжать руководить альянсом не только потому, что они имеют на это моральное право, но также и потому, что только с помощью поддержания мира, демократии и соблюдения прав человека во всем мире, мы можем обеспечить безопасность для британских и американских семей.