Из окружения под Иловайском вышли первые 28 бойцов - Аваков

10:50, 30 августа 2014
Политика
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28 человек из батальонов МВД «Миротворец» (14), «Херсон»(3) и «Днепр-1» (11). С ними несколько человек из состава батальонов ТРО МО.

Фото УНИАН

В опорный пункт выдвинутой на острие бригады Нацгвардии в Комсомольском вышли из окружения наши первые бойцы Иловайской группировки.

Об этом на своей странице в Facebook написал Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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"28 человек из батальонов МВД «Миротворец» (14), «Херсон»(3) и «Днепр-1» (11). С ними несколько человек из состава батальонов ТРО МО", - говорится в сообщении.

"Не зря всю ночь держали рубеж! Ждем остальных ребят!" - отметил Арсен Аваков.

Также министр сообщил, что "Семен Семенченко не усидел - обкололся обезболивающими и смылся из госпиталя - докладывает с дороги - с командующим Нацгвардии координирует наши отходящие группы".

Позже Аваков уточнил, что всего за ночь к позициям сил антитеррористической операции вышло около 100 бойцов, однако военным, окруженным боевиками под Червонопольем, вырваться пока не удалось.

«Всего за ночь вышли к нашим позициям около ста бойцов (28 из добровольческих батальонов только сейчас и ребята из МО). Это не та группа, что держала оборону под Червонопольем - другая. Ждем остальных ребят!», – написал глава МВД.

Как сообщалось, несколько батальонов окружены боевиками и российскими военными возле Иловайска Донецкой области. Почти неделю добровольцы и военные находятся под постоянным обстрелом.

29 августа президент России Владимир Путин призвал террористов, которых он назвал «ополчением Новороссии», открыть гуманитарный коридор для украинских военнослужащих, которые оказались в окружении.

Пресс-служба "Донбасс" сообщала, что утром 29 августа силам АТО под Иловайском выдвинули ультиматум - сдаться или погибнуть.

Сегодня утром пресс-служба добровольческого батальона "Донбасс" сообщила, что благодаря переговорам, которые удачно провел президент Украины Петр Порошенко, удалось достичь договоренностей относительно вывода из окружения бойцов, которые находились под Иловайском.

публикацияАрсена Авакова.
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