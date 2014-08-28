Süddeutsche Zeitung: Безнадежный бой за потерянный восток

В своей статье «Безнадежный бой за потерянный восток», опубликованной на сайте немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, Катрин Кальвайт пишет, что два часа разговора лицом к лицу – это больше, чем рукопожатие перед камерами, встреча лучше, чем телефонный звонок, обмен обязательствами приятнее, чем обмен оскорблениями. Тем не менее, саммит в Минске, на котором встретились украинский и российский президенты, не увенчался успехом. Не более, чем крошечный проблеск надежды в темноте.

Владимир Путин, как всегда ловко, отстранился от дела, выразив свое стремление к мирному решению, но отрицая свою ответственность за мир. Его ключевой фразой была: «Россия сделает все для мирного процесса, если такой начнется». Если - означает: если Петр Порошенко будет вести переговоры с сепаратистами на востоке Украины. Если. Это означает, что Украина вполне может попытаться реализовать свой мирный план.

Читайте такжеЭксперты предостерегают власть от надежд относительно диалога с ПутинымНо почти все, что в нем содержится - прекращение огня, буферная зона на границе, разоружение боевиков, вывод российских наемников, отступление сепаратистов из административных зданий – нужно отвоевать у московских сатрапов, прежде чем, теоретически, как второй шаг, можно будет подключить политическую реформу.

Донбасс не вернется под контроль Киева

Аргумент Путина, что он не имеет отношения ко всему этому, циничным образом правильный и следует неопровержимой логике. До тех пор, пока Кремль отрицает, что российская армия отправляет своих солдат, офицеров, разведчиков и тяжелое оружие на Донбасс, российский президент должен придерживаться этой позиции. Пока Кремль отрицает, что он управляет развитием событий на востоке Украины, ни о каких честных переговорах речи быть не может.

Досадным в этой встрече в Минске является то, что все это достаточно понятно. Появились лишь некоторые новые детали. Москва изменила тактику на Донбассе. Россиян, которые имели влияние в армии и правительстве, отозвали; лидеры теперь снова из местных сил. Потому что так от них легче дистанцироваться?

Потому что Киев еще должен говорить о прекращении огня с россиянами, что было бы неловко для Москвы? Тем временем, российская армия открыто пересекает границу с конвоем, солдатами и танками. Это вызывает страх в Украине, так что даже самые маленькие уступки из Москвы принимаются с благодарностью.

Зима приближается, отчаяние растет

Между тем, увеличивается количество погибших, украинской армии не хватает почти всего, батальоны добровольцев плохо обучены, количество дезертирств растет. Зима приближается, и растет отчаяние по поводу кажущейся невыполнимой задачи, несмотря на всю патриотическую эмфазу. Так как после скорой победы, в которую в Украине никто не решается верить без сомнений, должна начаться финансовая, политическая и, прежде всего, эмоциональная очистка: невероятно дорогое восстановление разрушенного региона.

И трудное сближение с отчужденными, озлобленными гражданами, которые, несмотря на ожесточенные бои, остались в регионе. Однако, у них теперь столько же ненависти к украинским гранатам, сколько и к российским. Весьма сомнительно, что больше власти регионам, как это планирует Порошенко, многое изменит в разрухе и всеобщем недоверии.

Что остается делать президенту Порошенко?

Правда, сепаратисты Путина тоже не смогут во враждебном окружении долго сохранять разрушенные остатки истощенного индустриального ландшафта и управлять ими. Но продолжительных и поддерживаемых Россией боев достаточно для постоянной дестабилизации Украины. И их достаточно, чтобы дезавуировать Порошенко и его мирный план, который осуществим только вместе с Москвой, а не против нее. Владимиру Путину не нужно ничего делать, он может подождать и пока держать ситуацию в подвешенном состоянии.

Но что делать президенту Порошенко и правительству в Киеве? Они должны, волей-неволей, подготовить население к тому, что часть Донбасса, которая до сих пор в руках пророссийских сил, потеряна – либо, потому что завоевание стоит слишком многих человеческих жизней и еще больше усугубит сложный конфликт с Москвой; либо, потому что на самом деле ведутся переговоры с террористами, которые вряд ли приведут к реализации мирного плана Порошенко.

План предусматривает изменение Конституции, защиту русского языка и новые рабочие места в регионе, все хорошо и правильно. Только вот вместе с этим сепаратисты передают право на принятие решений по Донбассу Киеву. На это сейчас ситуация совершенно непохожа.