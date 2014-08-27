Порошенко рассказал о результатах переговоров в Минске (видео брифинга)

Видео брифинга появилось на сайте 5 канала.

Президент назвал переговоры "очень сложными", однако отметил, что абсолютно все главы государств "поддержали логику мирного плана".

Также была достигнута договоренность об обеспечении свободы украинских граждан, которые незаконно удерживаются на территории Российской Федерации.

По словам Порошенко, будет немедленно активизирована деятельность трехсторонней контактной группы, начаты консультации между пограничниками и начальниками Генеральных штабов.

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Кроме того, на 6 сентября запланированы очередные консультации по энергетическому вопросу при участии комиссара ЕС по энергетике Гюнтера Эттингера, а также российской и украинской сторон.