Украинцы массово спамят страницу Обамы в Facebook: "Путин напал на Украину!"

Пользователи социальных сетей призывают президента США Барака Обамупомочь Украине, передает ТСН.uа.

"Путин напал на Украину с российской регулярной армией! Запад может выбирать: помочь Украине сегодня или воевать завтра в Европе".

"Новоазовск оккупирован российскими войсками и населению запрещено покидать город. Европа! Вторжение! Проснись!".

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Сотни таких сообщений заполонили официальную страницу президента США Обамы в Facebook. Их оставляют украинские пользователи соцсети. Таким образом украинцы пытаются достучаться до американского президента.

Также пользователи оставляют хэштеги #StopPutin, #RussiaInvadedUkraine, #UkraineUnderAttack и сообщения с другим содержанием, но с тем же смыслом.

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"Господин президент, вы верите, что маленькая Украина может противостоять России за все человечество? Или вы думаете, что Путин остановится после Украины? Почему вы ведете себя так, словно ничего не произошло?" - пишет пользователь Yuriy Gudz.

"Путин вторгается в Украину на полную. Помогите нам отстоять нашу свободу от большевицких идеалов. Спасите Украину", - пишет Yaro Tesla.