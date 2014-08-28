Сеть охватили хэштеги о вторжении России в Украину
Сообщение о военном вторжении РФ сопровождают хэштегами #RussiaInvadedUkraine и #UkraineUnderAttack.
Сеть охватили хэштеги о вторжении России в Украину.
Самым популярным хэштегом в Twitter сейчас является #RussiaInvadedUkraine (Россия вторглась в Украину) и #UkraineUnderAttack (Украину атаковали), передает Радио Свобода.
Также популярными являются хэштеги #TerroRussia и #stopputin.
Хэштег - слово или фраза, которым предшествует символ «#». Пользователи могут объединять группу сообщений по теме или типу с использованием хэштегов.
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В среду министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт заявил, что сейчас на Донбассе воюют регулярные войска Украины и России.
Пресс-секретарь Государственного департамента США Джен Псаки заявила, что сообщение из Донбасса свидетельствуют, что Россия ведет прямое контрнаступление в Донецкой и Луганской областях Украины.
В СНБО заявили, что Вооруженные силы России продолжают перебрасывать военную технику и живую силу пограничных с Украиной районов, прежде всего в Ростовской области. Часть этих подразделений нарушила государственную границу и находится сейчас на территории Украины.
#UkraineUnderAttack#RussiaInvadedUkraine RT PLZ pic.twitter.com/KMM9ezqAfv
- MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 27 августа 2014