Обама и Меркель встревожены действиями России в Украине

В телефонном разговоре оба руководителя заявили, что присутствие в Украине российских военных, наращивание численности российских войск вдоль границы с Украиной и обстрелы из России украинской территории составляют опасную эскалацию напряженности со стороны Москвы.

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Также оба руководителя согласились, что введение в Украине российского «гуманитарного конвоя» без согласия Киева является новой провокацией Москвы, которая нарушает суверенитет Украины, передает Радио Свобода.

Они согласились, что Россия должна вывести этот конвой, а также прекратить свое присутствие на территории Украины, сообщили в Белом доме.

Обама говорил с Меркель накануне ее визита в субботу в Киев.

Ранее в пятницу Россия ввела свой «гуманитарный конвой» на территорию Украины без оформления украинскими таможенными и пограничными органами большинства его автомашин, без согласия Киева и без сопровождения Красного Креста, в нарушение ранее достигнутых международных договоренностей. В Украине и в мире высказали резкую критику этого нарушения Россией международного права.

Кроме того, в НАТО в пятницу прямо признали, что Россия использует против украинских военных свою артиллерию, и со своей стороны границы, и уже изнутри территории Украины, предоставляет поддерживаемым ею сепаратистам на Востоке Украины большие количества современных вооружений, включая танками, бронетранспортерами и артиллерией, а также значительно нарастила численность своих наземных войск и авиации у границ Украины.