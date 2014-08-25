В Санкт-Петербурге вывесили флаг Украины

01:18, 25 августа 2014
Политика
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В воскресенье вечером в Санкт-Петербурге двое молодых людей вывесили флаг на мосту, который находится над Московским проспектом.

/ twitter

Об этом сообщает пользователь Твиттера spbreporter

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Также активисты держали в руках файеры, обращая на себя внимание водителей и пассажиров автомобилей, которые ехали по Московскому проспекту.

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