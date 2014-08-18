Die Welt: "Ни одна страна НАТО не хочет вмешательства"

Интервью Стефани Больцен с верховным главнокомандующим НАТО Филипом Бридлавом, опубликованное на сайте немецкой газеты Die Welt.

Американец Филип Бридлав, 58, в мае 2013 года стал верховным главнокомандующим НАТО. Генерал-полковник провел большую часть своей карьеры в Европе, его две дочери родились в Германии.

- Согласно правительству в Киеве, на границе между Россией и Украиной стоят 40 000 российских солдат – правдивы ли цифры?

Российские войска там по-прежнему есть: что мы можем с уверенностью сказать, речь идет о большой и мощной в применении воинской части. Мы наблюдаем интенсивные передвижения войск. И граница местами совершенно не охраняется. Российские и поддерживаемые россиянами силы позаботились о том, чтобы большие участки границы были широко открыты. Такие поставки, как военное оборудование, транспортные средства и финансовая поддержка проходят каждый день сепаратистам через границу. Также в восточной Украине очень активны нерегулярные российские силы. Мы не знаем точно, сколько их, но они очень активны.

- Санкции Запада, похоже, мало впечатлили Путина. Разве сейчас не время для НАТО, увеличить давление с помощью военного варианта?

Среди членов НАТО нет призывов к военному планированию. Альянс договорился о том, чтобы помочь Украине улучшить свои военные возможности и осуществить необходимые реформы сектора безопасности. Некоторые страны НАТО помогают Украине в двустороннем порядке. Но на данный момент, я хочу подчеркнуть, ни одна страна НАТО не хочет военного вмешательства.

- Делает ли НАТО достаточно для обеспечения безопасности своих восточноевропейских членов?

Есть уже некоторые положительные моменты. Мы разработали ряд мер безопасности для восточноевропейских членов, на воде, на земле, в воздухе: самолеты АВАКС, наземные войска в Прибалтике, Польше, Румынии. Военно-морские патрули в Балтийском море. Это довольно сильный защитный пакет мер, в котором принимают участие 28 из 28 стран НАТО. Это стопроцентная поддержка.

- Тем не менее, в этих странах по-прежнему царит страх.

Давайте просто посмотрим на то, что произошло. Одна нация несколько месяцев назад стянула огромное количество солдат к границе суверенного государства и под предлогом учений полностью подготовила и снарядила армию для пересечения международно признанной границы. Тогда она насильно аннексировала часть суверенного государства и заняла его. Именно эти действия вызывают большое беспокойство среди европейцев.

- Европейцы ожидали такого поведения России?

Это классический традиционный подход, пересекать границу с военными силами и затем аннексировать часть суверенного государства. Это важный момент. Поэтому мы думали, что эти времена позади. Да, у нас была война в Грузии в 2008. Но с тех пор мы старались снова рассматривать Россию в качестве партнера, потому что мы ошибочно считали эти времена прошлым, в котором нации военными действиями пытались изменить границы. Но теперь это снова произошло.

- Москва также оказывает давление своим энергетическим богатством. Как НАТО может этому противостоять?

Наше новое беспокойство - этот тип гибридного ведения войны, как мы его называем. На военном жаргоне это называется Dime (нем.): дипломатия, информация, вооруженные силы, экономика. Россия применяет все элементы международной власти, чтобы добиться переворотов в других странах. Давайте посмотрим на Восточную Украину: дипломатически Россия пытается аргументировать то, что украинское правительство представляет собой проблему. В информационном мире мы видим кампанию информации и дезинформации, направленную на то, чтобы замаскировать действия России. В военном плане мы видим ежедневные передвижения войск, артиллерийские обстрелы через границу и использование всех военных возможностей. И, наконец, экономическая война с помощью поставок энергоносителей. Эта гибридная модель объединяет все национальные инструменты власти и применяет их к другой нации. Это вызывает тревогу.

- Есть ли вообще средство против этого?

Наша большая проблема на самом деле - новый вид ведения войны. Мы работаем над этим. Честно говоря, самое главное, чтобы страны НАТО были готовы к так называемым зеленым человечкам. Вооруженные военные без знаков различия, которые создают беспорядки, занимают правительственные здания, подстрекают население, которые обучают сепаратистов, дают им военные советы и таким образом, способствуют значительной дестабилизации страны. Мы видели это на востоке Украины, где было организовано российское население. И есть опасность, что это также произойдет в других странах Восточной Европы. Мы должны там обучить полицию и армию таким образом, чтобы они могли справиться с этой задачей.

- Но когда зеленые человечки будут уже там, переворот может произойти довольно быстро. Посмотрите на Крым.

Я хочу чутко напомнить об одном: если НАТО увидит иностранные силы, которые проникают на их территорию, и если действия страны-агрессора доказуемы – это статья 5. Тогда вмешается альянс. Это означает военный ответ на действия этого агрессора. Поэтому, мы должны расширять внутренние национальные возможности, чтобы идентифицировать такие действия и знать, как с ними справиться.

- Добилась ли Германия признания своими жесткими санкциями против Росссии?

Германия является чрезвычайно важным и жизнеспособным партнером НАТО. Главное, чтобы Германия продолжала. Мы уже видели ее хорошее руководство касательно санкций против России. Если НАТО когда-нибудь решит идти дальше, то важно, чтобы Германия тоже туда направлялась, и я уверен, она так и сделает.

- В начале сентября НАТО собирается в Уэльсе. Этот саммит вызывает огромные ожидания – обоснованно?

От саммита НАТО я ожидаю три вещи: НАТО еще никогда не было настолько сильным в приверженности своей коллективной обороне. Эта приверженность трансатлантическому альянсу должна быть подтверждена в Уэльсе. Во-вторых, страны работают над расходами на оборону. Понятно, и это знают все страны, что действия России требует корректировки текущих тенденций в расходах на оборону. За последние пять лет Россия повысила свои расходы на оборону на 50%, в то время как страны альянса сократили свои расходы на оборону в среднем на 20 процентов. Так не может продолжаться. И третье, мы должны адаптировать наши меры по обеспечению безопасности. Как отреагируют наши силы, особенно наши войска оперативного реагирования, Nato Response Force (Силы реагирования НАТО)? Соответствуют ли наши командные структуры новому положению безопасности в Европе? Размещены ли мы в правильных местах на территории НАТО?