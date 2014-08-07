На Майдане задержали диверсантов с гранатами и гранатометом - СБУ

Об этом в четверг в комментарии "Украинской правде" сообщил глава СБУ.

"Были задержаны две диверсионные группы. Одна - с гранатами. Которая вместо того, чтобы помогать коммунальщикам,или самим майдановцам навести порядок, собиралась совершить диверсионный акт против самых мирных людей. Второе - это задержание автомобиля с российскими номерами с гранатометом, который в это время вдруг начал двигаться в сторону Майдана с прилегающей территории", - рассказал Наливайченко.

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По словам главы СБУ, обстоятельства запланированных инцидентов сейчас выясняются в ходе допросов задержанных.

О точном количестве людей в составе диверсионной группы с гранатами он также не смог сообщить на данный момент.

"Для безопасности города и всех граждан действительно важно, чтобы коммунальщики могли убрать хотя бы проезжую часть, что обеспечит возможность не оставлять там незаконные предметы и таким образом защитить и людей на Майдане и киевлян", - сказал Наливайченко.

Тем временем на самом Майдане неустановленные лица укрепляют баррикады деревянными поддонами и колючей проволокой, который они раскладывают сверху на шинах, которые ранее были опорой баррикад.

Этим занимаются несколько десятков людей в камуфляже с дубинками. Лица некоторых из них закрыты балаклавами.

В то же время сам периметр палаточного городка немного уменьшился и теперь занимает проезжую часть улицы Крещатик от Дома Профсоюзов до Главпочты.