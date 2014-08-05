Московский аналитик о запрете марша в Сибири: Путин сам «выстрелил себе в ногу»

Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода"

"Задействованы очень драконовские меры. Вынесли предупреждение 17 СМИ России, включая такие, как солидный "Коммерсант", телеканал "Дождь" и другим. Так, в России испугались этому очень серьезно ", - отмечает аналитик.

Пионтковский также считает, что запреты таких акций Москвой лишь демонстрируют то, что Путин своими действиями на разжигание сепаратизма в Украине сам "выстрелил себе в ногу".

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"Акция назначена на 17 августа, это воскресенье. Теперь ясно, что акцию не позволят. Но это очень серьезный удар Путин нанес сам по себе, как говорят англичане, "выстрелил себе в ногу". Сегодня на "Эхо Москвы" большой материал Венедиктова. Он как раз эту ситуацию разбирает. Он очень резко критикует власти России, что она глупо сделала с идеей федерализации в Украине, что она разбудила те же настроения в России ... События в Украине это подталкивают. Почему может быть донецкий сепаратизм, и если это хорошо, то почему его не может быть в России, в Сибири? Нам же с начал объясняли, что сепаратизм - это плохо. Когда был сепаратизм в Чечне, где мы десятки тысяч людей убили за это. А в Сибири, знаете, какой теперь наиболее популярный лозунг - хватит кормить Москву", - сказал аналитик.