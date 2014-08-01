Порошенко одобрил законы о допуске полицейских Австралии и Нидерландов к месту падения Боинга

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

В документах отмечается, что соглашения, которые были подписаны в Киеве 24 и 28 июля соответственно, вступают в силу с даты получения этими странами дипломатических нот от Украины.

Закон № 1619-VII «О ратификации Соглашения между Украиной и Австралией о направлении австралийского персонала к Украине в связи с падением самолета« Malaysia Airlines» рейса МН 17» будет способствовать привлечению австралийской стороны к расследованию причин авиакатастрофы, которая произошла над территорией Украины.

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В соответствии с Соглашением, Австралия может направить в Украину полицейский, военный и гражданский персонал, и связанные с ними активы. Он будет иметь свободу передвижения на территории нашего государства для перемещения к местностям, связанным с проведением расследования авиакатастрофы.

Также предусмотрено, что Украина будет предоставлять персоналу любую информацию, необходимую для реализации его мандата и обеспечивать его имеющимся схемам, картами, другой информацией.

Закон № 1620-VII «О ратификации Соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды, о Международной миссии защиты расследования» будет обеспечивать дальнейшее практическое привлечение нидерландской стороны к расследованию причин катастрофы рейса МН 17.

Согласно Меморандуму о взаимопонимании между министрами иностранных дел Украины и Королевства Нидерландов, украинская сторона передала Нидерландам полномочия на проведение расследования причин и последствий авиационной катастрофы, которая произошла над территорией Украины 17 июля 2014 года. Для технического исполнения этого Меморандума также было заключено соответствующее Соглашение между Национальным бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины и Голландской советом по безопасности Королевства Нидерланды по передаче проведения расследования указанного авиационного происшествия.

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В Соглашении с Королевством Нидерландов отмечается, что Миссией будут руководить Нидерланды. Она создается для проведения расследования в соответствии с Резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН от 21 июля 2014 года, а также в целях осуществления других видов деятельности, которые могут быть согласованы между сторонами.

Миссия состоит из военного и невоенного персонала Нидерландов и Австралии и, в соответствующих случаях, других государств, граждане которых находились на борту самолета. Персоналу Миссии разрешается иметь и носить оружие, а также применять силу в порядке самообороны и для осуществления своей деятельности в соответствии с настоящим Соглашением. Кроме того, персоналу Миссии разрешается носить полевую униформу. Численность Миссии составляет не более 700 вооруженных человек.