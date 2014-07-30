ЕС запретил финансирование нескольких секторов экономики Крыма и Севастополя

Детальное решение по этому поводу опубликовано в Официальном журнале ЕС в среду.

В частности, запрещено предоставление любого финансового займа или кредита, связанных с созданием, приобретением или развитием инфраструктуры в области транспорта, телекоммуникаций или энергетики в Крыму или Севастополе.

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Запрещено приобретение акций или ценных бумаг паевого характера на предприятиях, созданных в Крыму или Севастополе, которые занимаются перечисленными выше инфраструктурами. Также запрещено в этих же секторах создавать любые совместные проекты.

Кроме того, запрещается оказывать любую финансовую ссуду или кредит, непосредственно связанные с эксплуатацией нефтяных, газовых и минеральных ресурсов в Крыму или Севастополе.

Запрещено приобретение или расширение участия предприятий и приобретение акций и ценных бумаг паевого характера, компаний в Крыму или Севастополе, которые занимаются эксплуатацией нефти, газа или минеральных ресурсов.

Аналогичный запрет касается и совместных проектов в этой области.

Однако все перечисленные запреты не распространяются, если выполняются следующие условия: (а) если сделка была заключена до 30 июля 2014 года; и (б) компетентный орган был уведомлен за 10 рабочих дней.