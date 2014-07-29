Российский националист на камеру признал, что войну разжигает Россия

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, гражданин РФ Вердиян, режиссер-постановщик по специальности, нелегально пересек государственную границу Украины три месяца назад для информационной поддержки террористов на востоке Украины.

Представившись журналистом телеканала «Россия 24», он сразу получил аккредитацию у боевиков и разрешение беспрепятственно передвигаться по территории, которую временно контролировали террористы «Донецкой народной республики».

Смонтированные материалы, в которых автор под влиянием российской пропаганды тенденциозно освещал ход АТО и действия террористов, выкладывались в Интернет.

Однако, по словам Вердияна, находясь в Украине, он убедился в причастности Российской Федерации к поддержке террористов, артиллерийских обстрелах украинских военных формирований с территории РФ, искажении ситуации в нашем государстве в российских СМИ.

Читайте такжеПо звонку руководства: российский журналист объяснил, откуда берутся фосфорные бомбы над ДонбассомВ частности, он признал, что конфликт на территории Донецкой и Луганской областей "спровоцирован и поддерживается Россией, а страдают от этого местные жители".

"Обращаюсь к вам, граждане России, сложите оружие, прекратите воевать. Люди хотят и ждут мира", - завершил он.

Симон Вердиян является членом националистической партии "Другая Россия", возглавляемой Эдуардом Лимоновым.