Российский националист на камеру признал, что войну разжигает Россия
Служба безопасности Украины обнародовала видео, на котором российский "журналист" Симон Вердиян рассказал о своей работе на террористов.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, гражданин РФ Вердиян, режиссер-постановщик по специальности, нелегально пересек государственную границу Украины три месяца назад для информационной поддержки террористов на востоке Украины.
Представившись журналистом телеканала «Россия 24», он сразу получил аккредитацию у боевиков и разрешение беспрепятственно передвигаться по территории, которую временно контролировали террористы «Донецкой народной республики».
Смонтированные материалы, в которых автор под влиянием российской пропаганды тенденциозно освещал ход АТО и действия террористов, выкладывались в Интернет.
Однако, по словам Вердияна, находясь в Украине, он убедился в причастности Российской Федерации к поддержке террористов, артиллерийских обстрелах украинских военных формирований с территории РФ, искажении ситуации в нашем государстве в российских СМИ.
Читайте такжеПо звонку руководства: российский журналист объяснил, откуда берутся фосфорные бомбы над ДонбассомВ частности, он признал, что конфликт на территории Донецкой и Луганской областей "спровоцирован и поддерживается Россией, а страдают от этого местные жители".
"Обращаюсь к вам, граждане России, сложите оружие, прекратите воевать. Люди хотят и ждут мира", - завершил он.
Симон Вердиян является членом националистической партии "Другая Россия", возглавляемой Эдуардом Лимоновым.