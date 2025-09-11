В последнее время надводные корабли Черноморского флота РФ нечасто выходят в море.

Россияне уже давно боятся выводить свои надводные корабли в открытое море. Так что сегодняшняя атака дронов ГУР Минобороны Украины на российский корабль возле Новороссийска является в некотором роде удачей.

Как пояснил в эфире КИЕВ24 представитель Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук, чтобы контролировать ситуацию на море, сейчас россияне выводят в море преимущественно подводные лодки, тогда как надводные корабли - изредка для ударов ракетами "Калибр" по территории Украины.

"Основной вид средств, которые они применяют, это подводные лодки, как правило. Если им нужно выходить в акваторию, чтобы проводить различные мероприятия, будь это контроль гражданского судоходства, охрана водного района, охрана пункта базирования - неважно, они для этого использовали подводные лодки. Надводные корабли они выводят, когда готовы к обстрелам", - сказал Плетенчук.

Он пояснил, что, корабль, который поразил дрон ГУР, проводил определенные действия в интересах группировки в Новороссийске. Противник раз-два в месяц, сказал военный, выводит в Цемескую бухту - какой-то малый ракетный катер или фрегат, чтобы отстреляться. После этого они возвращаются в военную гавань. Иными словами, как добавил Плетенчук, совершать из Новороссийска большие переходы или передвигаться в Крым, корабли Черноморского флота РФ не решаются.

"О том, чтобы выйти в центральную часть, или в западную [часть Черного моря], или ближе к нам, речь не идет в принципе. Но периодически некоторые единицы могут выходить, например, противоминные корабли в ту же Цемесскую бухту с целью проведения, либо противоминных действий, либо противодиверсионной обороны. И этот корабль (пораженный ГУР - УНИАН), вероятно проводил какие-то действия в интересах группировки, которая находится в Новороссийске", - пояснил спикер.

Удар по российскому кораблю в Черном море

Как писал УНИАН, 10 сентября спецназовцы ГУР Минобороны Украины нанесли удар дроном по кораблю Черноморского флота РФ, который находился в море неподалеку Новороссийска. Попадание получил корабль проекта многофункциональных судов MPSV07, стоимость которого составляет около $60 млн. По данным разведки, во время атаки корабль выполнял радиоэлектронную разведку и патрулировал подходы к бухте Новороссийска, где сейчас базируется часть Черноморского флота РФ.

Руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко предположил, что поражено судно "Спасатель Ильин" проекта MPSV07, которое было заложено в Крыму - в оккупированной Керчи - 28 июля 2015 года. На воду оно спущено на воду 21 февраля 2019 года.

