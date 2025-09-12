Под это определение может подпасть и Беларусь, пишет издание.

В Соединенных Штатах Америки снова набирает обороты движение за принятие жестких санкций против России. На этом фоне двухпартийная группа сенаторов настаивает на признании РФ государством-спонсором терроризма из-за похищения украинских детей.

Об этом сообщает Axios. Отмечается, что желание лидеров Сената дать ответ на агрессию российского диктатора Владимира Путина разожгло недавнее нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками. Теперь сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Кэти Бритт, а также демократы Ричард Блументаль и Эми Клобучар представили новый законопроект, который усилит давление на Москву.

"Законопроект признает Россию и Беларусь государствами, поддерживающими терроризм, если они не вернут более 19 000 детей, которые, по данным Украины, были похищены во время войны", – говорится в материале.

Отмечается, что сейчас США официально признают государствами-спонсорами терроризма лишь несколько стран, среди которых Иран и Северная Корея.

"Трудно попасть в этот список. Ну, скажу вам, Россия заслужила право быть в этом списке. Мы попросим лидеров обеих партий дать нам возможность обсудить этот вопрос и проголосовать, и мы хотим начать этот процесс прямо сейчас", – заявил Линдси Грэм.

Кроме того, сенатор-республиканец продолжает работать над тем, чтобы в Белом доме поддержали законопроект о жестких санкциях против России. Он будет предусматривать также 500% пошлины на товары, которые импортируются из стран, покупающих российскую нефть. По его словам, он имел "очень хороший разговор" с Белым домом.

"Я думаю, что мы решили большинство наших разногласий, и на следующей неделе я сообщу вам, на каком этапе мы точно находимся", – сказал он.

Сенатор говорит, что интерес к принятию законопроекта усилился.

"Мы попытаемся создать еще один фронт против России Путина. Россияне вторглись в Украину и, как мы считаем, похитили 19 546 украинских детей из их семей в Украине. Какой правильный ответ? Сделать что-то с этим. Мировое сообщество должно поднять свою ж*пу и сделать это неприемлемым", – добавил Линдси Грэм.

Санкции против России

После атаки российских дронов на Польшу в Конгресс США подали законопроект, который может запретить торговлю с Россией. Речь идет о возобновлении поправки "Джексона-Вэника".

Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Конгресс готов поддержать президента Дональда Трампа в введении жестких санкций против Российской Федерации.

