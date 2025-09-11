Для НАТО этот тест был бы проваленным, если бы в Польшу залетели настоящие российские "Шахеды", считает Романенко.

Белые "Герберы", которые залетели в Польшу, не были разведывательными, они могли проводить лишь радиотехническую разведку, передавая информацию через Беларусь. Об этом в эфире Киев24 рассказал эксперт по вопросам авиации, ведущий научный специалист Государственного музея авиации имени Антонова Валерий Романенко.

"Белые "Герберы" - это не разведчики. Есть (БпЛА) разведчики, есть фальшивая цель и ударные. Сто процентов, те, что полетели на Польшу, - не ударные", - сказал эксперт.

Он пояснил, что у разведывательных беспилотников обычно есть камера в носовой части. Зато у тех дронов, которые атаковали Польшу, камер не было. По словам Романенко, эти "Герберы" могли проводить только радиотехническую разведку, передавая информацию через Беларусь. Или же попытаться узнать реакцию НАТО.

Эксперт подытожил, что для Альянса этот тест был бы проваленным, если бы в Польшу залетели бы настоящие российские "Шахеды".

"Если бы прилетели "Шахеды", это были бы материальные потери. Это был бы повод для серьезной конфронтации.

Польша разворачивает около 40 тысяч солдат на границах с Беларусью и РФ

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, Польша разворачивает около 40 тысяч солдат на границах страны с Беларусью и Россией на фоне обострения напряженности после вторжения дронов в страну 10 сентября.

"Польша готовилась к маневрам "Запад-2025" в течение многих месяцев", - заявил заместитель министра обороны Цезарий Томчик в интервью Polsat News. По его словам, польская армия провела учения, в которых приняли участие более 30 тыс. польских солдат, а также солдаты НАТО, чтобы адекватно реагировать.

