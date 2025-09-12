Для нового появления на публике принцесса выбрала деловой костюм с брюками.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вновь появилась на публике в наряде с мелким клетчатым принтом. Как пишет Daily Mail, 11 сентября она отправилась в графства Саффолк и Кент, где посетила несколько текстильных мануфактур и выразила признательность местным мастерам.

На 43-летней Кэйт был серый костюм с брюками, дополненный черным джемпером и поясом.

В своем Instagram она написала о фабрике шелковых тканей "Садбери", где более 300 лет ткацкого мастерства продолжают формировать британский текстиль:

Видео дня

"От традиционных узоров до современных ткацких станков – традиции и инновации объединяются, создавая ткани исключительного качества. Прекрасный пример богатого наследия британского творчества и мастерства".

Стоит отметить, что кетчатый принт сейчас в моде. На подиумах весны/лета и осени/зимы 2025 крупные бренды (Bottega Veneta, The Row и другие) активно использовали клетку (plaid, check, tartan) на пальто, юбках, костюмах и аксессуарах.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон удивила очередной сменой прически после того, как многие заподозрили, что она начала носить парик.

А накануне стало известно, что младший брат принца Уильяма, принц Гарри впервые за 19 месяцев встретился с королем Чарльзом III.

Вас также могут заинтересовать новости: