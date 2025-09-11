Можно создать расслабленный, но изысканный образ.

Осень вернула в моду давно любимую классику - сочетание джинсов и сапог. То, почему этот дуэт считается беспроигрышным, хорошо демонстрирует американская актриса Кэти Холмс.

Как пишет Glamour, на днях звезду заметили на улицах Нью-Йорка в стильном образе, который легко сможет повторить каждая. Актриса выбрала укороченный темно-синий жакет с вышивкой, черную водолазку и джинсы светлого оттенка с высокой талией, грубыми заплатками и необработанным краем. Немного более широкий край брюк идеально уравновешивает объемность жакета.

Также стоит обратить внимание на детали - Холмс сочетала джинсы с черными замшевыми ботильонами на небольшом каблуке. По словам экспертов, благодаря укороченной длине штанин обувь оказалась в центре внимания, а весь образ получил нотку изысканности.

Главная "фишка" этого образа заключается в том, что свободные джинсы добавляют ему расслабленного настроения, а остроносые сапоги - изысканности. Именно эта сбалансированность делает вид актрисы универсальным и трендовым.

А тем, кто хочет освежить комбинацию, стилисты советуют заменить классические черные сапоги на вариант с принтом под змеиную кожу. Это позволит добавить образу современного акцента.

