В пятницу, 12 сентября 2025 года, день пройдет под знаком Деревянной Обезьяны в месяц Петуха и в год Деревянной Змеи. В китайской традиции это называют днем закрытия - временем, когда завершаются циклы, и вместе с этим появляется пространство для нового, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Энергия Обезьяны отличается резкостью и непредсказуемостью, поэтому события могут развиваться стремительно, открывая неожиданные решения. Сегодняшняя удача проявляется не через усилия, а через то, что сама жизнь убирает лишнее и освобождает дорогу. То, что больше не имеет власти над вами, растворяется, и на его место приходят облегчение, ясность и новые перспективы. Шесть знаков Зодиака почувствуют это особенно ярко.

Обезьяна

Для вас этот день станет особенно личным, ведь его энергия полностью совпадает с вашим знаком. Все, что давно тянуло силы - обязанность, разговор или мешающее обязательство - уходит на второй план.

Удача проявится в том, что место мгновенно заполняется чем-то новым: может прийти подтверждение важных планов, долгожданный ответ или решение окончательно завершить изнуряющий цикл. Ваша главная награда - свобода, которая и есть настоящее изобилие.

Петух

Сентябрь - ваш месяц, а влияние Обезьяны добавляет решительности. Гороскоп на 12 сентября 2025 года обещает, что вы осознаете, что слишком долго терпели ненужное, и приходит момент отпустить.

Удача здесь в том, что все случится естественно: кто-то может уйти сам, планы изменятся, и груз спадет. Вместо ожидания появится чувство возможностей. Это ваш шанс наконец ощутить, что время играет на вашей стороне.

Змея

Год Деревянной Змеи усиливает вашу чуткость. Гороскоп на сегодня сулит ясное понимание: настал момент расстаться с тем, что вы давно переросли - будь то материальные трудности, страхи или роли, которые больше не нужны.

Ваше благословение в том, что это не потеря, а освобождение. Как только вы позволите себе отпустить прошлое, Вселенная ответит маленькими, но точными знаками удачи и стабильности.

Лошадь

Для вас этот день будет связан с быстрыми переменами, особенно в отношениях с окружающими. Старый сценарий, который повторялся снова и снова, наконец подходит к концу.

Удача приходит, когда вы перестаете вкладываться туда, где нет отдачи. Освободив силы, вы получите доступ к неожиданным возможностям, которые окажутся полезными и вдохновляющими.

Бык

Пятница принесет чувство завершения, которое не пугает, а укрепляет. Может быть подписан важный документ, решен финансовый вопрос или поставлена точка в ситуации, вызывавшей тревогу.

Ваша удача заключается в стабильности: все, что завершается, освобождает вас для новых достижений. Под действием энергии Обезьяны мелкие перемены могут перерасти в серьезные успехи, даря спокойствие и уверенность.

Коза

Хотя месяц все еще несет вашу энергию, день закрытия требует попрощаться с тем, что держало эмоционально. Возможно, это чужие ожидания, сомнения в себе или давние планы, которые уже не откликаются.

Ваша удача здесь - в легкости. Отпустив прошлое, вы почувствуете радость и свободу, а вместе с этим откроются новые повороты, которые принесут больше счастья, чем вы предполагали.

