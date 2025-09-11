Эти помещения имеют идентичный вид, чтобы никто не догадался, где находится российский диктатор.

Российский диктатор Владимир Путин руководит страной из сети специально построенных оперативных штабов. Из одного из таких бункеров глава Кремля отдал приказ об аресте Эвана Гершковича по сфабрикованным обвинениям в шпионаже, говорится в книге Дрю Хиншоу и Джо Паркинсона, пишет The Times.

В статье указывается, что в марте 2023 года кремлевский диктатор подключился к видеозвонку и согласовал арест еще одного гражданина США. Издание отмечает, что Путин может управлять Россией из нескольких тщательно спланированных похожих конференц-залов. Приводятся данные ЦРУ, что таких бункеров по всей России может быть три.

Каждый из них построен согласно индивидуальному заказу. Кроме этого, как утверждается, все бункеры имеют идентичный дизайн, даже одинаково стоят подставки для карандашей на деревянном столе.

Издание отмечает, что никакие детали в комнатах без окон не давали намеков о местонахождении российского диктатора. Более того, как говорится в публикации, Путин отказывался пользоваться мобильным телефоном и очень редко использовал Интернет.

Примечательно, что он проводил видеовстречи через плоский монитор, который установлен на подставке с колесами. Поэтому, как отмечает издание, российские чиновники из близкого окружения президента России нередко не знали, из какого из 11 часовых поясов звонит им Путин.

Согласно данным, были случаи, когда сотрудники президента России сообщали, что он якобы выезжает из одного города в другой, а затем отправляли пустой кортеж в аэропорт и самолет-приманку, прежде чем Путин отправлялся на видеоконфеернцию, делая вид, что он находится там, где на самом деле его нет.

Предполагается, что именно из этих бункеров Путин и руководит страной, которая находится в состоянии войны, отдает команды командирам, которые пребывают на передовой в Украине, и усиливает ограничения в стране.

Ситуация в России: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что режим президента России активно привлекает к принудительным работам во вредных условиях осужденных за мелкие преступления. Издание Reuters утверждает, что хронический дефицит рабочей силы восполняют по сталинским методам, используя принудительный труд для лиц, осужденных за менее тяжкие преступления. Приводятся данные, что за период с 2020 по 2023 годы количество приговоров с привлечением к принудительным работам, назначенных за десятки мелких преступлений, таких как кража, выросло в пять раз.

Также мы писали, что российский рубль продолжает дешеветь на Московской бирже. В четверг, 11 сентября, на внебиржевом рынке впервые с февраля курс европейской валюты поднимался выше 100 рублей. Инвестбанкир Евгений Коган отметил, что столь длительного снижения рубля - 8 дней подряд - рынок не видел с декабря 2022 года.

