Православный праздник сегодня получил в народе имя Артамон-змеевик.

12 сентября православные верующие, согласно новому стилю украинской церкви, завершают торжества в честь Рождества Пресвятой Богородицы, а также почитают память священномученика Автонома. О традициях и народных приметах дня, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю - в материале.

Что за праздник сегодня церковный в Украине по новому и старому календарю

12 сентября (25 сентября по старому церковному календарю) православные чтут память священномученика Автонома Италийского, который был епископом.

Автоном жил во времена императора-язычника Диоклетиана, а епископом был в городе Пренесте. Когда пошли гонения на христиан, святителю пришлось укрыться в другом поселении, у местного жителя Корнилия. Там Автоном стал проповедовать и обратил в веру многих жителей, а также возвел храм в честь Архангела Михаила, где поставил Корнилия диаконом, а спустя несколько лет и епископом.

Видео дня

Автоном продолжал свою миссионерскую деятельность и в одном из селений после его проповеди был разрушен языческий храм. Жрецы, разгневанные этим, во время богослужения убили святого. Спустя 60 лет мощи Автонома нашли нетленными, в честь святого построили храм.

Какой православный праздник сегодня отмечают еще:

почитают священномученика Юлиана, пресвитера, и с ним 40 мучеников;

священномученика Федора, епископа Александрийского;

священномученика Корнута, епископа Никомидийского.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник в Украине по старому стилю - 12 сентября почитают святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских.

Что можно и что нельзя делать сегодня, молитвы дня

12 сентября, как уже говорили, завершается празднование Рождества Пресвятой Богородицы. В этот день можно посетить службу в храме и помолиться Богородице - поблагодарить за помощь и попросить Ее заступничества. Благим делом сегодня считается совершить добрый поступок - вернется сторицей.

В народе день 12 сентября прозвали Артамон-змеевик - так в народе переиначили Автоном. Считается, что в это время змеи уходят в подземное царство до весны, а сам праздник символизирует окончательный приход осени.

Церковь сегодня предостерегает от ссор, сквернословия, зависти, злобы, нельзя отказывать в помощи - добрые дела особенно ценны.

В народе по традиции стараются избегать тяжелой работы, чтобы не навлечь усталость и болезни. Особое внимание уделяют запретам, связанным со змеями: в лес сегодня идти нельзя, чтобы ненароком не встретить их. Убивать змей категорически нельзя, говорят, это приведёт к бедам, болезням и разладу в семье. Согласно поверьям, не стоит также выметать дом, чтобы вместе с сором не выгнать счастье. Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 12 сентября

В народе в день Артамона-змеевика наблюдают за природой, чтобы предсказать погоду и будущий урожай:

ясная погода стоит - продержится еще несколько дней;

дождь - к холодной и снежной зиме;

гром на Артамона - осень будет теплой;

много желудей - к богатому урожаю в следующем году.

Главная примета дня: если на дубах и березах уже опали листья, то зима будет мягкой, а если листвы много - суровой.

Вас также могут заинтересовать новости: