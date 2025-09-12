Ранее певец неоднократно рассказывал о своих проблемах с ментальным здоровьем, панических атаках и срывах.

Известный украинский певец Меловин (Melovin), который заявил о проблемах со здоровьем, раскрыл еще некоторые подробности о своем самочувствии и состоянии. В соцсети Threads он подтвердил, что на данный момент находится в больнице.

"Я в больнице. Мне плохо - транквилизаторы, капельницы, много сплю. Что со мной? Мне досадно, но все повторилось, как когда-то давно. Моя менталка и диабет не выдержали давления структур. Я не крепкий орешек. Простите", - написал он, видимо, намекая на свое официальное место службы.

В сети напомнили, что ранее Melovin неоднократно рассказывал о своих проблемах с ментальным здоровьем, панических атаках, срывах, и предположили, что он может лечиться в психиатрии.

Видео дня

Как писал УНИАН, накануне стало известно, что Меловина госпитализировали. Об ухудшении здоровья певца сообщили его коллеги и друзья - певицы Lama и SWOIIA, а также блогер Дарья Ломакина с сыном Ренатом, а позже и он сам:

"Я посыпался ментально и физически знатно, друзья. Диагноз меня не радует и вызывает слезы".

В июле Melovin сообщил, что мобилизовался в Государственную пограничную службу.

"Есть расписанные концерты для военных, большие сборы в поддержку фронта, к которым я призываю приобщаться каждого. И на моих сольниках тоже собираем", - отмечал он.

Вас также могут заинтересовать новости: