FT о налете дронов на Польшу: НАТО не готово к тому, с чем Украина сталкивается годами

Эксперты отмечают, что атака продемонстрировала неготовность Альянса реагировать на такие угрозы эффективно и быстро.

Атака дронов на Польшу показала уязвимость ПВО НАТО. Союзники до сих пор не научились слаженно реагировать на то, с чем. Украина сталкивается ежедневно, говорится в материале Financial Times.

Массированный вылет российских дронов в воздушное пространство Польши стал первым случаем, когда НАТО непосредственно вступило в противодействие силам РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину. Истребители Альянса поднялись на перехват и сбили несколько аппаратов, однако большинство беспилотников выполнили свою роль - отвлечение и истощение систем ПВО.

"Мы совершенно не готовы к этому"

Бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес заявил, что инцидент показал критическую слабость европейских систем защиты:

"Москва должна была бы обратить внимание на то, что мы до сих пор не научились из того, с чем Украина сталкивается годами. Мы абсолютно не готовы к этому... а теперь они у наших дверей".

Он подчеркнул, что Европе нужна многоуровневая, интегрированная система ПВО, которая позволит эффективно реагировать на массированные атаки, а не тратить современные истребители на уничтожение дешевых дронов-приманок.

Реакция НАТО

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что из 19 дронов, которые вошли в польское воздушное пространство, были сбиты только четыре, представлявшие непосредственную угрозу. Остальные, по данным военных, были иранскими "Шахедами" без боеголовок - так называемыми "Герберами", которые Россия применяет в качестве приманки.

В НАТО признали, что восточная противовоздушная оборона остается слабым местом. Генсек Альянса Марк Рютте отметил "успешную реакцию НАТО", но признал потребность в дополнительных инвестициях в ПВО.

Угроза со стороны Беларуси и Германия в режиме тревоги

По данным польского правительства, часть дронов была запущена с территории Беларуси, которая готовится к масштабным учениям у границ с Польшей и Литвой.

Германия сразу повысила уровень тревоги и предоставила данные из своих систем Patriot, расположенных вблизи Жешува.

Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул:

"Это нас учит, что мы постоянно находимся под угрозой провокаций со стороны российских вооруженных сил".

Атака дронов на Польшу

Напомним, что в ночь на 10 сентября Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщало, что воздушное пространство страны нарушили российские беспилотники. Утром польские власти сообщили, что страну атаковали 19 беспилотников, 4 из которых были сбиты.

Как пишет Politico, российские беспилотники из дерева и пенопласта, вторглись в воздушное пространство Польши и были сбиты системами вооружения стоимостью в несколько миллионов долларов, что говорит о неготовности НАТО к подобным угрозам.

