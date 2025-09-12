12 сентября 2025 года поздравляем одно подразделение войск ВСУ.

Дата 12 сентября посвящена многим международным и церковным инициативам. Народные обычаи запрещают гулять по диким местам. А в праздник сегодня в Украине поздравляют украинских защитников и защитниц.

Какой сегодня праздник в мире

Перечислим самых известных личностей, рожденных 12 сентября - это французский король Франциск I, химик Ирен Жолио-Кюри, писатель Станислав Лем, певица Милен Фармер, кинокомпозитор Ханс Циммер, актриса Эмми Россум и певец Ким Намджун.

Экоактивисты отмечают Международный день дельфинов, призывающий людей не загрязнять моря и не участвовать в охоте на этих умнейших животных. Также есть праздники сегодня, посвященные двум популярным хобби. Это День вязания крючком и День видеоигр.

Какой сегодня праздник в Украине

На эту дату в календаре установлен День специалиста радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ. Эти воины занимаются глушением и перехватом российских беспилотников, разведывают вражеские сигналы и посылают им ложные. Они делают так, чтобы противник "оглох" и "ослеп".

12 августа на свет появились трое выдающихся украинцев - дирижер и композитор Александр Кошиць, хоккеист Евгений Алипов и теннисистка Элина Свитолина.

Какой сегодня праздник церковный

Приверженцы нового православного стиля заканчивают праздновать Рождество Пресвятой Богородицы и чествуют святых Артемона Италийского, Федора Александрийского и Корнута Никомедийского. Если вам любопытно, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, то можете почтить Константинопольских святых Иоанна, Павла и Александра.

Какой сегодня праздник в народе

В украинских приметах можно найти указания на то, как по сегодняшнему дню предсказать погоду:

если вечер теплый, то сентябрь будет сухим;

пошел дождь - к бесснежной зиме;

чем больше на дубах желудей, тем лучше уродят озимые;

гром сулит потепление.

У наших предков дата получила название Артемон-змеевик, поскольку змеи выползают из нор и могут становиться агрессивнее. Чтобы не столкнуться с ними, крестьяне сидели дома, занимались повседневными делами и рукоделием. Мужчины ездили за покупками в большие города.

Религиозные люди могут помолиться Божьей Матери о заступничестве, помощи в делах, здоровье для детей. Верили, что сделанное в праздник сегодня добро вернется в двойном размере, поэтому безвозмездно помогали нуждающимся.

Что нельзя делать сегодня

Как гласят давние верования, 12 сентября - праздник, неудачный для тяжелой работы. Под запретом уборка, стирка, сбор урожая, иначе навлечете на себя болезни. Строго запрещено ходить в лес, горы и другую отдаленную местность, а также мусорить, шуметь и беспокоить животных. При встрече со змеей ни в коем случае нельзя её обижать.

