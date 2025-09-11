Таинство состоялось в Карпатах.

Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук тайно покрестил своего сына Ивана в церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Ивано-Франковской области.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал клавишник и аранжировщик группы Милош Елич, который и стал крестным отцом малыша. Крестной мамой ребенка стала украинский режиссер Анна Бурячкова, которая является подругой избранницы Вакарчука:

"Он просто подошел и сказал: "Слушай, а ты согласишься быть крестным моего сына?". И, конечно, я сказал "да", это для меня честь. Таинство было в Карпатах, в церкви, в которой снимали фильм "Тени забытых предков".

Музыкант признался, что маленький Иван стал его пятым крестником. Они с Вакарчуком дружат и работают вместе уже 21 год, поэтому стали очень близкими. "Вообще у меня мало людей настолько близких, как мои коллеги из "Океана Эльзы", ну кроме семьи, конечно", - добавил Елич.

Семья Вакарчука

Как известно, возлюбленной лидера группы "Океан Эльзы" является продюсер Евгения Яцевич. До этого Вакарчук состоял в гражданском браке с Лялей Фонаревой, с которой прожил более 20 лет, но в 2021 году стало известно об их расставании.

В 2021 году СМИ сообщили, что у певца родился сын Иван, а уже через год стало известно о рождении дочери Соломии.

