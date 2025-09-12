Politico раскрыло, почему у НАТО не получилось сбить российские дроны, как Украина

У союзников нет экономически эффективных мер противодействия дешевым российским беспилотникам.

Российские беспилотники из дерева и пенопласта, вторглись в воздушное пространство Польши и были сбиты системами вооружения стоимостью в несколько миллионов долларов, что говорит о неготовности НАТО к подобным угрозам.

"Очень хорошо, что Польша обнаружила и сбила эти беспилотники", - заявила Ульрике Франке, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям, пишет Politico.

Однако, как отметило издание, действия НАТО оказались гораздо менее эффективными, чем типичный ответ Украины. Альянс сбил около трех беспилотников из19, в то время как украинцы обычно уничтожают 80–90%, несмотря на гораздо более масштабные атаки.

Франке обратила внимание на несоответствие между дешевыми российскими дронами и дорогостоящим военным ответом НАТО: "Что мы будем делать, каждый раз отправлять F-16 и F-35? Это невыгодно. Нам нужно лучше оснастить себя системами борьбы с беспилотниками".

Угроза, исходящая от беспилотников, была вполне реальной.

Издание отметило, что есть данные, говорящие о том, что пять беспилотников летели по прямой к базе НАТО, прежде чем были перехвачены голландскими истребителями Lockheed Martin F-35. Сообщается также, что в операции участвовали самолет-заправщик НАТО, итальянский самолет-разведчик и немецкая система ПВО Patriot.

Это оборудование на миллиарды долларов для противодействия дешевым российским беспилотникам "Гербера" - копиям иранских "Шахедов", производство которых оценивается в $10 тыс.

Однако это недорогое вторжение вызвало ответ на самом высоком уровне.

Польша применила ст. 4 Устава НАТО, которая требует от членов альянса срочного проведения переговоров. Польша и Латвия закрыли свое воздушное пространство на востоке. Франция направит военные самолеты для защиты воздушного пространства Польши. Германия также пообещала "укрепить восточный фланг".

Украина также предложила свою помощь соседней стране. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что американские ЗРК MIM-104 Patriot и франко-итальянские ЗРК SAMP/T, стоимостью в сотни миллионов долларов каждый, не являются разумным вариантом для борьбы с дешевыми российскими дронами-камикадзе.

Украина не использует такое оборудование для противодействия волнам российских беспилотных летательных аппаратов, которые могут исчисляться сотнями за ночь. Вместо этого она разработала собственные очень дешевые аппараты для уничтожения российских дронов.

Этот вопрос был поднят вчера на брифинге между генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и послами ЕС в Брюсселе - это первый случай участия главы альянса в подобной встрече.

Вооруженные силы НАТО не смогут регулярно использовать F-35 для перехвата таких дронов.

"Рютте сам пришел к такому выводу, и никто не возражал", - заявил один из дипломатов.

По словам Чарли Салониуса-Пастернака, генерального директора хельсинкского аналитического центра Nordic West Office, корректировка того, как НАТО Будет отбивать подобные налеты, давно назрела.

"Некоторые страны - те, кто ощущает угрозы более остро - адаптируют свои арсеналы, но для реализации бюджетных решений требуется время", - объяснил он.

К тому же, некоторые европейские оборонные гиганты пытаются адаптироваться к быстро меняющейся гонке вооружений в сфере беспилотников. Однако, как отметило издание, у небольших инновационных компаний могут возникнуть трудности с прорывом, поскольку европейские власти не спешат покупать их продукцию.

При этом Франке отетила, что в вопросе защиты от беспилотников предстоит решить две основные проблемы.

Первая заключается в том, что одна система не сможет отразить все угрозы. "Нам понадобится эшелонированная оборона, включающая как электронные, так и кинетические средства противодействия", - сказала она.

Вторая - в быстром развитии технологий: и Украина, и Россия постоянно совершенствуют свои наступательные и оборонительные беспилотники, следуя технологической спирали.

Таков подход Украины. Она использует средства радиоэлектронной борьбы, а также производит тысячи беспилотников-перехватчиков в месяц.

Бывший начальник Генерального штаба Франции генерал Тьерри Буркхард сказал, что для Европы это сложно, это означает, что европейские армии будут вынуждены отказаться от традиционных схем закупок небольших партий дорогостоящего оружия.

"Некоторое оборудование, вероятно, лучше закупать партиями по 10, 15, 20 или, может быть, по 50 единиц. Неважно, если компания-разработчик не сможет обеспечить его обслуживание в течение 20 лет, потому что через год оно либо будет ненужным на поле боя, либо устареет", - констатировал он.