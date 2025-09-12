Росгвардия возрождает танковые подразделения - какая причина

Начальник войск Росгвардии Виктор Золотов заявил, что Национальная гвардия России вновь получила танковые подразделения в рамках расширения тяжелого вооружения.
По его словам, за последние два года ведомство "значительно" усилило огневую мощь.
"Впервые на вооружение приняты танки и противотанковые пушки, самоходная артиллерия и реактивные системы залпового огня", - цитирует Золотова государственное агентство ТАСС.
Реформирование Росгвардии началось после мятежа группы "Вагнер" в июне 2023 года, когда колонна наемников на танках дошла до окраин Москвы. Восстание, направленное против военного руководства РФ из-за войны в Украине, было подавлено, но показало слабые места системы безопасности.
По состоянию на январь 2024 года численность Росгвардии составляла около 370 тысяч военных. Золотов пообещал дальнейшее увеличение личного состава для контроля как в России, так и на оккупированных территориях Украины.
Росгвардию создали в 2016 году как внутреннюю службу безопасности, подчиненную непосредственно диктатору Владимиру Путину. Ее глава Золотов - бывший охранник Путина и Бориса Ельцина - заявил, что сделал выводы из неудачного переворота 1991 года.
Относительно мятежа "Вагнера" Золотов утверждал, что его вдохновил Запад, а Евгений Пригожин якобы действовал под влиянием иностранных спецслужб или собственных амбиций.
Мятеж "Вагнера" - главные новости
Как сообщал УНИАН, 23 июня Пригожин отправил "вагнеров" в Москву, чтобы снять с должности министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
Наемники успели захватить Ростов, сбили шесть вертолетов армии РФ и один самолет, однако на подступах к Москве глава ЧВК передумал. После переговоров с Лукашенко он развернул колонну.
Позже стало известно, что согласно договоренностям, его боевики возвращаются в полевые лагеря, а с самого Пригожина снимают обвинения и он едет в Беларусь. Впоследствии самолет с Пригожиным странным образом упал, он погиб.
