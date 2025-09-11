Также мэр Киева сообщил, что Киевсовет увеличит финансирование программы материальной помощи киевлянам, пострадавшим от вражеских атак на город.

Киев увеличил поддержку военных еще на 4 млрд грн, вопреки изъятию значительной суммы из местного бюджета, - Кличко

Киевсовет дополнительно выделил еще 4 млрд грн в поддержку военных, вопреки изъятию центральной властью из бюджета столицы значительных средств. Таким образом, финансирование программы "Защитник Киева" выросло до 11 млрд грн. Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Сегодня Киевсовет должен увеличить поддержку наших защитников. Чтобы Киев мог и дальше помогать военным. Поэтому рассмотрим проект решения о внесении изменений в городскую целевую программу "Защитник Киева". Речь идет об увеличении финансирования потребностей сил обороны и безопасности на 4 млрд грн. Таким образом, финансирование программы "Защитник Киева" в 2025 году вырастет почти до 11 млрд", - отметил Виталий Кличко.

Кроме того, по словам мэра Киева, на 210 млн грн увеличится финансирование программы "Поддержка киевлян-Защитников и Защитниц" на выплаты семьям погибших защитников, пропавших без вести, а также семьям находящихся в плену. Программой также предусмотрена компенсация приобретения автомобиля участникам боевых действий, переустройство жилья для ветеранов, передвигающихся на колесном кресле, компенсация за протезирование глаза и слухопротезирование.

Также мэр Киева сообщил, что Киевсовет увеличит финансирование программы материальной помощи киевлянам, пострадавшим от вражеских атак на город.

"Также сегодня Киевсовет должен увеличить финансирование программы "Забота. Навстречу киевлянам" – на 130 млн грн. На эту программу в начале года было предусмотрено 740 млн. грн. Это средства на выплаты материальной помощи киевлянам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. В том числе и жителям столицы, пострадавшим от вражеских атак на город. В последние месяцы у нас таких людей все больше", - сообщил Виталий Кличко.