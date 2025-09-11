В МИД РФ заявляют, что решение польских властей "подрывает базовые гуманитарные принципы, в первую очередь свободу передвижения людей".

В России отреагировали на решение Польши о закрытии пунктов пропуска на границе с Беларусью. Представитель Министерства иностранных дел страны-агрессора Мария Захарова заявила, что такой шаг будет иметь "последствия".

Причиной для такого решения Польши послужили военные учения "Запад-2025", которые проводятся Россией и Беларусью. Захарова утверждает, что к участию в наблюдении за этими учениями приглашали представителей всех стран ОБСЕ, включая Польшу.

"При этом Варшава демонстративно проигнорировала принятые в качестве жеста доброй воли решения о переносе маневров от польских границ в центральную часть Белоруссии и снижении числа задействованного в них личного состава и военной техники. Очевидно, что принимаемые польским руководством конфронтационные шаги подчинены единственной задаче – оправдать линию на дальнейшую эскалацию напряженности в центре Европы", – заявила представительница МИД РФ.

Она добавила, что решение Польши о закрытии границ нанесет "серьезный ущерб" ее партнерам, которые используют границу с Беларусью для товарного обмена.

В России, которая вот уже четвертый год ведет полномасштабную войну против Украины, нарушая все возможные международные нормы, заявили, что решение польских властей "подрывает базовые гуманитарные принципы, в первую очередь свободу передвижения людей".

"Жители приграничных районов Польши и Белоруссии лишаются возможности поддерживать традиционно близкие родственные связи и человеческие контакты. Призываем Варшаву задуматься о последствиях таких деструктивных шагов и пересмотреть принятое решение в кратчайшие сроки", – резюмировала Захарова.

Польша закрывает границу с Беларусью: что еще нужно знать

Напомним, ночью 10 сентября около 20 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши. Для их сбития задействовали авиацию нескольких стран.

Тем временем Spiegel пишет, что по меньшей мере 5 российских дронов летели в направлении крупной логистической базы в Жешуве, через которую в Украину поступает западная военная помощь.

СМИ также сообщают, что Польша разворачивает 40 тысяч военных на границе с Беларусью и Россией.

