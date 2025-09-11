Теперь граждане Китая фактически считаются потенциальной угрозой для безопасности США.

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) пошло на беспрецедентный шаг и запретило доступ на свои объекты гражданам Китая, которые легально находятся в Америке. Об этом пишет Interesting Engineering.

Как сообщила пресс-секретарь NASA Бетани Стивенс, гражданам Китая ограничили физический и виртуальный доступ к объектам, материалам и сети - из соображений безопасности. Изменения вступили в силу в начале сентября.

Формально NASA является гражданской научно-исследовательской структурой, которая не подчиняется органам военной власти США. Поэтому граждане Китая, как и представители других государств, до сих пор могли работать на агентство как внештатные подрядчики, или участвовать в исследовательских проектах как студенты. Теперь же всем им заблокировали доступ к ИТ-системам агентства и запретили физически посещать объекты.

Как пишет Interesting Engineering, эти изменения произошли на фоне усиления антикитайской риторики в США и эскалации американо-китайской конкуренции за доминирование в космосе.

В частности США и Китай уже вступили в новую космическую гонку за высадку людей на Луне. Так, американская программа Artemis предусматривает высадку в 2027 году, хотя эти сроки уже неоднократно сдвигались. Китай, которому лучше удается придерживаться определенных сроков, планирует высадку своих "тайконавтов" в 2030 году.

Также в последнее время произошло несколько громких случаев, когда граждане США китайского происхождения похищали или пытались похитить американские военные технологии, чтобы затем передать их в Пекин. Хотя NASA и является гражданской организацией, все же она активно сотрудничает с Пентагоном. Поэтому риск утечки секретной военной информации именно через нее признан слишком высоким.

Соперничество США и Китая

Как писал УНИАН, военные аналитики предупреждают, что США рискуют проиграть войну за Тайвань, если Пентагон срочно не пересмотрит свое отношение к беспилотным технологиям и средствам противодействия им.

Свою готовность бросить вызов США, в том числе в военном измерении, Пекин продемонстрировал в начале сентября. Во время празднования 80-й годовщины окончания Второй мировой войны Китай провел масштабный военный парад, который обозреватели расценили как нескрываемую угрозу Америке.

