Нацбанк будет учитывать потенциальное влияние этого решения в своих прогнозах.

Национальный банк Украины следит за ситуацией относительно разрешения на выезд из Украины мужчин 18-22 лет, однако еще не делает оценок относительно влияния этого решения на экономику и рынок труда в частности. Об этом сказал глава Нацбанка Андрей Пышный на брифинге.

"Об этом преждевременно пока говорить. Мы также внимательно следим за дискуссией, которая происходит, следим за всеми публикациями относительно того, какой имеет эффект. Мы не даем ему соответствующих оценок, но, конечно, будем, если это влияние будет материальным, учитывать его в наших прогнозах", - сказал он.

Первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук напомнил, что в июльском прогнозе регулятор закладывал предположение о чистом выезде за границу в этом году около 200 000 украинцев, а по последним имеющимся данным, этот выезд составляет чуть больше 100 000 человек, поэтому сейчас прогноз вполне оправдывается.

Андрей Пышный добавил, что после внутренних обсуждений в Нацбанке не ожидают в этом вопросе "какой-то драмы".

"Но посмотрим. Мы следим за развитием событий, за всей палитрой рисков, которые, так или иначе, возникают - где-то угасают, где-то усиливаются", - резюмировал он.

Выезд за границу мужчин 18-22 лет

Кабмин в конце августа обновил правила пересечения государственной границы во время действия режима военного положения. Мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешили беспрепятственно пересекать границу.

По словам представителей бизнес-сообщества, открытие границ для украинских мужчин в возрасте 18-22 лет грозит потерей рабочей силы на рынке труда: молодежь уже начала увольняться с работы, планируя выезд из страны с намерением остаться за границей.

Президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак в комментарии УНИАН рассказал, что системный выезд молодежи до 22 лет будет усиливать дефицит кадров, снижать производительность и инновационный потенциал и ухудшать демографический профиль рабочей силы.

