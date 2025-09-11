Польская армия провела учения совместно с военными НАТО.

Польша разворачивает около 40 тысяч солдат на границах страны с Беларусью и Россией на фоне обострения напряженности после вторжения дронов в страну 10 сентября, сообщает издание TVР.

Ожидается, что в периодических совместных российско-белорусских учениях под названием "Запад-2025" примут участие десятки тысяч военнослужащих, что побудило Польшу принять решение развернуть "около 40 000" собственных солдат вблизи восточной границы.

"Польша готовилась к маневрам "Запад-2025" в течение многих месяцев", - заявил заместитель министра обороны Цезарий Томчик в интервью Polsat News.

По его словам, польская армия провела учения, в которых приняли участие более 30 тыс. польских солдат, а также солдаты НАТО, чтобы адекватно реагировать.

"Помните, что "Запад-2025" - это стратегические учения", - отметил Томчик.

Томчик повторил опасения других политических лидеров, что учения могут быть предвестником российской агрессии против стран НАТО и ЕС.

Атака дронов РФ на Польшу: последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, вторжение российских беспилотников в Польшу снова вызвало беспокойство относительно безопасности из-за уязвимости гражданского воздушного транспорта в Европе. Авиационные аналитики говорят, что авиакомпании все больше опасаются рисков, связанных с вторжением в зоны гражданских полетов. После инцидента с дроном авиакомпании могут пересмотреть свои оценки рисков в Польше, заявил главный разведчик консалтинговой компании по вопросам авиационных рисков Osprey Flight Solutions Мэтью Бори. По его словам, они могут рассмотреть возможность полетов из западной части Польши, подальше от границ с Россией, Украиной и Беларусью, выполняя рейсы в светлое время суток и имея при себе дополнительное топливо для преодоления потенциальных перенаправлений, подобно мерам, принятым на Ближнем Востоке.

Также мы писали, что издание BILD приводит данные, что НАТО потратило не менее 1,2 миллиона евро на сбивание российских дронов, залетевших на территорию Польши в ночь на 10 сентября. В НАТО установили, что три российских дрона были уничтожены двумя истребителями F-35. Указывается, что в отношении четвертого еще продолжается проверка.

